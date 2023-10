Bioshock: a che punto è la lavorazione del film?

Il prossimo film di BioShock è ancora in lavorazione e sta facendo grandi progressi, secondo il regista Francis Lawrence. BioShock è ampiamente considerato uno dei videogiochi più amati di tutti i tempi. Ha un’ambientazione inquietante e unica, incredibilmente accattivante, da cui è difficile distogliere lo sguardo. È allo stesso tempo bello e terrificante, ma presenta anche una storia politica che tratta temi importanti come la scelta, il libero arbitrio e molto altro. Oltre a questo, il gioco è pieno di immagini iconiche, da Rapture, la città sottomarina agli enormi Big Daddy e Little Sisters. Il film è in programma da poco dopo l’uscita del primo gioco nel 2007 ma, sfortunatamente, i piani iniziali non si sono mai concretizzati a causa di un budget troppo basso e di una sceneggiatura difficile da portare su pellicola.

Ora, Netflix sta cercando di dare vita al film di BioShock dopo una manciata di adattamenti di videogiochi di successo. Il regista Francis Lawrence (Io sono leggenda, Hunger Games: La ragazza di fuoco) ha parlato al Post Credit Podcast dello sviluppo del film e dicendo che, prima dello sciopero della WGA ora risolto, il progetto era già abbastanza avanti con una bozza della sceneggiatura dello scrittore Michael Green (Michael Green) di cui sono soddisfatti.

Lawrence ha anche notato che al momento sono concentrati solo sull’adattamento del primo gioco, quindi non si è ancora parlato di eventuali adattamenti di BioShock 2 o BioShock Infinite. non si hanno ancora notizie del cast, soprattutto perché il team è concentrato sull’assicurarsi di capire il mondo e la sceneggiatura prima di ogni altra cosa. Tuttavia, Lawrence crede che finora abbiano “davvero fatto centro”.

Non abbiamo ancora una data di uscita per questo adattamento di cui si parla ormai da anni, ma stavolta sembra che Lawrence, nonostante abbia molti progetti in cantiere, sia davvero appassionato e stia facendo progressi costanti. In attesa di ulteriori notizie potete giocare a Bioshock The Collection, che racchiude l’intera trilogia, e qui potete leggere la nostra recensione.