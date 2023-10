Path of Titans: svelato il Pounce update

Alderon Games ha annunciato che è in arrivo un nuovo aggiornamento per Path of Titans, l’MMO con i dinosauri disponibile su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Si chiama Pounce Update e le novità più importanti di questa patch sono le nuove meccaniche di combattimento e il guizzante ittiosauro Eurhinosaurus. Ciò significa che molte creature riceveranno attacchi aggiuntivi come calci, stomp, abilità di gruppo e abilità passive. Non è stata annunciata la data d’uscita (che arriverà comunque a breve), ma per l’occasione è stato fatto uscire il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Alcune nuove caratteristiche di questa patch includono:

Rimbalzo e aggancio (Pounce and Latch) del Raptor

Salta addosso ai tuoi nemici e appenditi ai loro fianchi con gli affilati artigli da raptor mentre tentano di scappare, e tieniti stretto per infliggere il maggior numero di danni possibile! La nuova meccanica Pouncing sarà una novità attesa da tempo dai giocatori di raptor, che vi permetterà di affondare i denti (e gli artigli!) in combattimenti intensi e di lasciare il segno sulle prede più grandi…

Afferrare il Sarcosuchus

Tendete un’imboscata alla vostra preda, afferratela e trascinatela in una fossa acquatica. La nuova meccanica Grabbing apre un nuovo mondo di possibilità per i giocatori di Sarcosuchus, consentendo di intrappolare la preda tra le fauci per rendere gli attacchi in agguato del vostro antico colosso più letali che mai.

Eurinosauro

Sfrecciate e giostrate tra le onde nei panni del nuovo giocabile acquatico, veloce e agile, il nuovo ittiosauro e leviatano reale di 180 milioni di anni fa. Prendete le redini di una creatura proveniente dalle profondità marine con una velocità letale e 11 abilità per competere contro Sarcosuchus, Spinosaurus e Kaiwhekea!

Sistema musicale dinamico

Ascoltate lacolonna sonora completamente nuova! La colonna sonora risponde alle vostre azioni nel gioco e ai luoghi in cui entrate e uscite, e passerà senza soluzione di continuità durante il gioco, passando da suoni calmi nella vostra caverna domestica a una cacofonia sonora ad alta intensità quando siete impegnati in una grande rissa con più giocatori, e tutto il resto.

Oltre a queste caratteristiche principali, arriveranno anche diverse nuove abilità per i dinosauri ed altri aggiornamenti della quality-of-life.

Qui sotto il trailer del nuovo update di Path of Titans.