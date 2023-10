Quantum Error: pubblicato il trailer di lancio

TeamKill Media ha pubblicato il trailer di lancio di Quantum Error, FPS in arrivo su PlayStation 5 il 3 novembre, e che sarà disponibile successivamente anche su PC ed Xbox Series X/S (periodo non ancora svelato per queste due piattaforme). Potete vedere il filmato in fondo alla notizia, incentrato soprattutto sulle cinematiche, nei 2 minuti e 15 circa di video.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina del PlayStation Store:

Le Nazioni Unite d’America hanno integrato l’A.I. nella vita di tutti i giorni. Monad, la società tecnologica più potente al mondo, ha creato l’Advanced Retinal Global Unity System, ARGUS, per attivare e gestire questa A.I. che è obbligatorio per tutte le persone sulla terra. Le persone sono divise in necessarie e non necessarie e verranno attivate o meno a seconda delle professioni in cui lavorano, con conseguente opposizione e formazione di gruppi militanti.

IMMERGITI in una storia cinematografica e in un gameplay senza interruzioni mentre incontri un cast completo di personaggi intriganti che ti faranno dubitare delle motivazioni di tutti fino all’ultimo momento.

SPERIMENTA una grafica STRAORDINARIA e un’illuminazione spettacolare utilizzando l’illuminazione globale in Unreal Engine 5 accompagnata da una colonna sonora provocatoria in audio 3D in cui senti il ​​terrore di questo viaggio cosmico!

Passa SEMPRE dalla prima alla terza persona estinguendo le fiamme di un fuoco scoppiettante mentre ti fai strada attraverso la struttura piena di fumo per salvare persone ed eseguire la RCP. Gli strumenti dei pompieri come le fauci della vita possono diventare le fauci della morte mentre fai a pezzi i nemici!

PASSA dall’equipaggiamento del bunker del pompiere alla tuta spaziale con un jet pack mentre viaggi dalla struttura ai pianeti, combattendo una varietà di nemici terrestri e alieni in epiche battaglie contro i boss, mentre brandisci una vasta gamma di armi high-tech aggiornabili.

Qui sotto il trailer di lancio di Quantum Error, a questo link invece il precedente gameplay trailer.