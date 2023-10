Alan Wake 2: Makia lancia una linea d’abbigliamento a tema

In occasione dell’uscita di Alan Wake 2, atteso nuovo capitolo della saga survival horror di Remedy (qui la nostra recensione), è stata lanciata anche una linea d’abbigliamento streetwear da parte del marchio finlandese Makia.

Qui sotto i dettagli dal comunicato ufficiale:

Remedy Entertainment e Makia Clothing, un marchio di abbigliamento contemporaneo con sede a Helsinki, hanno collaborato per creare Makia x Remedy Cult Collection. La collezione celebra l’attesissimo sequel Alan Wake 2 e sarà disponibile nella stessa data di pubblicazione globale del videogioco.

Abbinando design streetwear e stile horror ispirato dalla serie Alan Wake, la collezione di abiti unisex è costituita da prodotti in jersey di cotone biologico come t-shirt, maglie a maniche lunghe, una giacca coach e felpe con cappuccio.

Le stampe di The Cult Collection consistono in immagini distintive di Alan Wake 2, legate in particolare all’enigmatica Setta dell’Albero. Le immagini includono il famigerato emblema a doppio triangolo e le maschere da cervo indossate dagli adepti in Alan Wake 2. Per i fan della serie Alan Wake, questa collezione non è semplice abbigliamento: è un’opportunità di indossare la propria passione.

“Considerato il distintivo stile artistico di Alan Wake 2, desideravo esprimere le stesse sensazioni con i nostri capi d’abbigliamento e alzare l’asticella delle aspettative per questa collezione di streetwear ispirata al videogioco. Lo spirito ribelle di Makia è perfetto per questa collaborazione. Hanno fatto un lavoro fantastico nel cogliere l’atmosfera del gioco per la Cult Collection. Non potrei essere più felice del risultato“, ha affermato Thomas Puha, responsabile della comunicazione e “Fashion Director” di Remedy Entertainment, in merito alla collaborazione.

La collezione è ora disponibile nei concept store di Makia a Helsinki (Lasipalatsi), Raisio (centro commerciale Mylly) e Oulu (centro commerciale Valkea).

La collezione è inoltre disponibile per la clientela internazionale sul negozio online di Makia, makia.com.