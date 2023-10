Dragon Ball The Breakers: data della season 4, che festeggia il primo anniversario

Bandai Namco ha tenuto in queste ore una live per festeggiare il primo anno di Dragon Ball The Breakers, il titolo multiplayer asimmetrico ambientato nell’universo creato da Akira Toriyama. Tra le novità mostrate, c’è la quarta season, che sarà disponibile dal primo novembre. Come potete vedere dal trailer in fondo alla notizia, la nuova stagione porterà Broly come nuovo raider, insieme a nuove skin con Cheelai, Lemo, Bulma (Snow Gear) e Mr.Satan. Insieme arrivano anche nuovi contenuti per l’anniversario, già disponibili, tra cui la nuova mappa Dangerous Ground.

Qui sotto potete vedere la lista nel dettaglio:

Stagione 4:

Nuovo Raider

Broly (disponibile tramite gettoni TP)

Nuove skin Sopravvissuto

Cheelai (disponibile tramite gettoni TP)

Lemo (disponibile tramite gettoni TP)

Bulma (Snow Gear) (disponibile tramite gettoni TP)

Mr. Satan (disponibile tramite Dragon Tier)

Disponibili per il primo anniversario, con altri contenuti che saranno aggiunti in futuro:

Nuove Transpheres (disponibili tramite Spirit Siphon)

Goku (Super Saiyan God)

Vegeta (Dio Super Saiyan God)

Nuova mappa (disponibile tramite aggiornamento gratuito)

Dangerous Ground

Articoli del 1° Anniversario

Maglietta del 1° anniversario (oltre 20 colori in totale)

Stamps (versione 1° anniversario)

Nuovi oggetti personalizzabili e altro (disponibili tramite il negozio di gioco)

Abito 1 Metamoran di Gogeta

Peluche di Bubbles

Abito Yardrat di Goku

Nuova Emote

Sasso-carta-forbice a due persone

Skin nuovo veicolo

Capsula di Freezer

Qui sotto potete vedere il trailer della stagione 4 dove si festeggia anche il primo anniversario di Dragon Ball The Breakers, ricordandovi che la terza stagione era arrivata a giugno.