L’Attacco dei Giganti: pubblicato il trailer dell’episodio finale

L’episodio finale de L’Attacco dei Giganti arriverà il 4 novembre, con lo Studio MAPPA che ha colto l’ultima possibilità per dare ai fan dell’anime uno sguardo a ciò che accadrà nella battaglia finale con il Corpo di Ricerca contro Eren Jaeger con un ultimo trailer. Come si può vedere dai pochi minuti del trailer, questo combattimento finale sarà il più grande e brutale nella storia della serie. Fortunatamente, i fan non dovranno aspettare molto per vedere quest’ultimo episodio che arriverà il 4 novembre e durerà 84 minuti.

Anche se il Corpo di Ricerca non è ancora riuscito a raggiungere Eren Jaeger che sta distruggendo il mondo a capo di tutti i Giganti, il conflitto è tutt’altro che finito. Ora che Eren ha il potere del Gigante Fondatore, non solo ha il controllo del Boato della Terra, ma ha una serie di poteri che lo rendono quasi invincibile. Grazie al legame con Ymir, colei che ha dato inizio al percorso degli Eldiani verso la distruzione del mondo, il più giovane Jaeger può comunicare con tutti gli altri membri della sua razza e comandarli a suo piacimento. Nonostante il Corpo di Ricerca abbia aggiunto ai loro ranghi personaggi del calibro di Reiner il Gigante Corazzato, Annie il Gigante Femmina e Pieck il Gigante Carro, non sarà per niente facile salvare il mondo.

Vi laciamo il trailer dell’episodio finale de L’attacco dei Giganti qui sotto, mentre cliccando qui potete leggere la nostra recensione dell’ultimo episodio andato in onda.