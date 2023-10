BlizzCon 2023: svelato il programma completo

Blizzard ha annunciato il programma completo del suo prossimo evento BlizzCon 2023. L’evento, che si terrà il 3 e 4 novembre, presenterà praticamente tutti i giochi attualmente supportati dall’azienda.

Le cose più importanti del programma sono i segmenti “What’s Next”; World of Warcraft, World of Warcraft Classic, Hearthstone: Heroes of Warcraft e Overwatch 2 hanno un segmento “What’s Next” ciascuno, e probabilmente vedremo i piani per i contenuti futuri di tutti questi titoli.

Per quanto riguarda World of Warcraft, è probabile che si possa dare un’occhiata alla prossima espansione del MMORPG, insieme al piano dei futuri aggiornamenti dei contenuti per l’espansione Dragonflight, attualmente in corso. WoW Classic, tuttavia, sarebbe interessante da osservare, dal momento che il prossimo passo per il gioco sarebbe quello di dare il via all’espansione Cataclysm, che porterebbe il gioco solidamente fuori dalla parte “classica” di World of Warcraft.

La BlizzCon 2023 sarà caratterizzata anche da immersioni profonde per World of Warcraft e Overwatch 2. A chiudere la prima giornata sarà un segmento intitolato Warcraft Rumblings, mentre l’evento nel suo complesso sarà concluso da un’esibizione del gruppo K-Pop LE SSERAFIM.

Venerdì 3:

20:00 Cerimonia di Apertura

22:30 World of Warcraft: What’s Next

23:30 Overwatch 2: Deep Dive

Sabato 4:

00:30 World of Warcraft Classic: What’s Next

01:30 Hearthstone: What’s Next

21:00 World of Warcraft: Deep Dive

22:30 Overwatch 2: What’s Next

23:30 Diablo 4: Campfire Chat

Domenica 5: