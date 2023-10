The Killer: ecco il trailer del nuovo film di David Fincher

Netflix ha rilasciato un fantastico trailer del nuovo thriller d’azione di David Fincher, The Killer, e ci introduce l’affascinante personaggio di Michael Fassbender. Sembra che Fassbender sia stato protagonista di una performance da brividi e con Fincher alla regia non c’è di che preoccuparsi.

La storia del film è un adattamento della serie di graphic novel di Alexis Nolent. La sinossi recita:

Il film si svolge a Parigi e racconta la storia di un uomo dal carattere solitario, senza scrupoli, freddo e minuzioso. Il Killer (Michael Fasssbender), un uomo senza nome, si direbbe l’assassino perfetto, soprattutto perché sa attendere silenziosamente nell’ombra, studiando con attenzione il suo prossimo bersaglio. È un calcolatore privo di emozioni. Ma il suo mantra infallibile viene destabilizzato da chi cerca di eliminarlo.

Quando viene profanata la sua casa che lui vive come santuario della sua identità, la sua mente inizia a giocare brutti scherzi. Infatti, il Killer perde la pazienza e sembra impazzire. La sua metodica freddezza sta scemando per lasciare posto a una coscienza, cosa che porterebbe non pochi problemi alla sua professione di sicario.

È così che l’assassino professionista, che finora ha vissuto in un mondo privo di morale, si ritrova solo, armato e con la psiche che inizia a vacillare. Lascerà la Francia per attraversare la Repubblica Dominicana e gli Stati Uniti, pronto a eliminare con ogni mezzo chiunque disturbi la sua pace…