Five Nights at Freddy’s: risultato inaspettato al botteghino

Come molti avevano previsto, Five Nights at Freddy’s ha fatto un debutto impressionante al botteghino statunitense, incassando 39,4 milioni di dollari di biglietti venduti nei primi due giorni. Questa cifra include 10,3 milioni di dollari di sole in anteprime del giovedì sera.

Per mettere questo successo in prospettiva, The Nun II, anch’esso uscito quest’anno, ha aperto a 32 milioni di dollari, L’esorcista: il Credente ha aperto a 28 milioni di dollari e La Casa: il Risveglio del Male ha guadagnato 24,5 milioni di dollari nello stesso periodo.

L’adattamento del videogioco sembra destinato a raggiungere la vetta del botteghino questo fine settimana, nonostante sia in forte concorrenza con Killers of the Flower Moon e Taylor Swift: The Eras Tour.

La sinossi recita: Five Nights at Freddy’s, film diretto da Emma Tammi, racconta come una guardia di sicurezza notturna in difficoltà, Mike Schmidt (Josh Hutcherson), inizi a lavorare per una tavola calda locale, il Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre sta svolgendo il primo turno di lavoro, Mike si rende che quella notte non sarà così facile da portare a termine.

L’uomo scopre che i robot animatronici del locale non sono semplice ferraglia, ma sono vivi. La notte queste creature si animano e reclamano un tributo di sangue. Riuscirà Mike a sopravvivere per cinque notti nella tavola calda infestata?

Il film sarà anche in tutti i cinema italiani dal 2 novembre. Intanto qui sotto vi lasciamo il trailer: