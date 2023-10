Kingdom Hearts Missing Link: lancio previsto per il 2024, ecco il teaser trailer

Il gioco di ruolo d’azione basato su GPS Kingdom Hearts Missing-Link verrà lanciato per iOS e Android nel 2024, ha annunciato Square Enix. I giocatori nel Regno Unito e in Australia possono registrarsi per un closed beta test tramite il sito ufficiale del gioco fino al 19 novembre. A gennaio, per il gioco sono trapelati il gameplay e le opzioni di personalizzazione dei personaggi. Trovate il teaser trailer qui sotto.

I giocatori potranno creare il proprio avatar per la prima volta in una voce mobile di Kingdom Hearts e i colori di ogni parte del costume possono essere regolati liberamente. Kingdom Hearts Missing Link è il primo titolo mobile della serie a implementare la grafica 3D, al contrario degli sprite 2D nei precedenti giochi per dispositivi mobili, quindi i giocatori possono aspettarsi una grande attenzione ai dettagli nei disegni di ogni capo di abbigliamento e una varietà di stili e capi tra cui scegliere, compresi cappotti, cappelli a cilindro, scarponcini da trekking, guanti, oltre a molteplici accessori. Inoltre, sembra che ci saranno due diversi metodi con la modalità GPS o la modalità Gamepad. La modalità GPS tiene traccia del movimento del giocatore mentre cammina e muove il personaggio, ma il giocatore può anche controllare il movimento del personaggio senza la necessità di alcun input fisico. Inoltre, il combattimento includerà un approccio a mani libere che si ritiene renda il combattimento più automatizzato e più semplice. Inoltre, il gioco presenterà un sistema di resistenza in cui i giocatori devono spendere punti per impegnarsi in battaglie, e questi punti possono essere ottenuti automaticamente tramite la modalità GPS e quindi utilizzati in modalità Gamepad fungendo da incentivo a fare passeggiate, con la ricompensa di più battaglie in-game.

Kingdom Hearts Missing-Link verrà lanciato per iOS e Android nel 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.