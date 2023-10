STALKER 2 Heart of Chernobyl sarà giocabile alla Paris Games Week

La Paris Games Week 2023 è alle porte e Microsoft ha rivelato i suoi piani per lo spettacolo, che si svolgerà dal 1 al 5 novembre. Secondo un recente aggiornamento pubblicato su Xbox Wire francese, lo stand Xbox presenterà diversi titoli in arrivo che sono è previsti il rilascio del day one anche su Game Pass, comprese le versioni di prima e di terza parte. Il più importante tra questi è lo sparatutto in prima persona survival horror open world STALKER 2: Heart of Chernobyl (trovate qui il nostro Provato), dello sviluppatore GSC Game World, che sarà giocabile durante lo spettacolo.

STALKER 2: Heart of Chornobyl applica tutto il potenziale di Unreal Engine 5, nonché le tecnologie di motion capture e fotogrammetria per offrirvi una grafica di riferimento e un’immersione definitiva nel mondo di gioco. L‘avanzato sistema di intelligenza artificiale costringerà lo stalker a utilizzare un approccio tattico contro numerosi nemici, sfidando e mantenendo impegnati anche i giocatori più duri. Il sistema di simulazione della vita A-Life 2.0 crea un ambiente live olistico in cui le azioni dei giocatori hanno un impatto sul mondo della Zona. Mutanti pericolosi e anomalie mortali non saranno gli unici ostacoli nel tuo viaggio. Sentirete tutti i dolori di una nuova vita da stalker mentre cerchi e consumi rifornimenti rari e preziosi: cibo, bevande, medicinali, alcol, ecc. Meccaniche di sopravvivenza coinvolgenti arricchiranno il gameplay lungo il percorso attraverso la trama ramificata. Una nuova scheda informativa pubblicata per il titolo in agosto suggeriva che il gioco sarebbe stato rilasciato per Xbox Series X/S e PC nel primo trimestre del 2024.

Altri titoli imminenti che Microsoft porterà allo show sono Towerborne, Ara: History Untold e Jusant, mentre saranno presenti anche giochi precedentemente pubblicati come Forza Motorsport, Starfield, The Elder Scrolls Online e Halo Infinite.

