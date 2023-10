Honor of Kings World: i sei minuti di gameplay mettono in evidenza l’esplorazione e le boss fight

Honor of Kings: World, dello sviluppatore Tencent Games, ha ricevuto un nuovo trailer, intitolato “Adding Some Mischief to the Battle“, di gioco che rivela maggiori informazioni sulle meccaniche del gioco di ruolo d’azione open-world. I giocatori si avventurano in una città impressionante e incontrano compagni prima di viaggiare nelle terre selvagge di Jixia per risolvere una crisi, in particolare per accedere alla “Meraviglia”. L’ultimo trailer di maggio evidenziava la modalità multiplayer. Trovate il nuovo trailer qui sotto.

Jixia ospita varie creature e rovine e, nonostante le sue dimensioni, ci sono modi per spostarsi, come le zip line (con un aliante avvistato a un certo punto). Alcune posizioni includono quella che sembra essere una nave naufragata, un mech gigante e un’area cittadina con venditori. Naturalmente attendono anche molti pericoli, come Yuange, che usa Mechcraft per controllare le marionette e combattere con i fili. Sembra tutto impressionante con un open world sci-fi e caratteristiche molto simili a Tower of Fantasy. Tuttavia, non esiste una data di rilascio o piattaforme per Honor of Kings: World. Di seguito una panoramica del gioco:

Padroneggia una serie di potenti abilità mentre vaghi per questo continente di vastità e possibilità. Parti per un viaggio che catturerà i tuoi occhi e il tuo cuore. Sperimenta nuove meraviglie, incontra un colorato cast di personaggi e lascia il tuo segno su rovine perdute da tempo. “Solo la reliquia può darmi la risposta.” Preparati a intraprendere un viaggio fantastico in un mondo di scoperte, meraviglie e avventure.

