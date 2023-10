Lucca Comics & Games 2023 promuove il rispetto tra le culture

Lucca Comics & Games 2023 è da sempre un luogo sicuro per le differenze. Fin dall’inizio segue con attenzione il dibattito in atto sul patrocinio ricevuto in primavera dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata Israeliana in Italia. Questo patrocinio – non oneroso – è stato ricevuto, come molti dei patrocini che in questi anni hanno affiancato il festival, per riconoscere il valore del nostro programma culturale. Questa attribuzione istituzionale deriva da un lavoro durato quasi un anno, un progetto che ha coinvolto due artisti noti e apprezzati in Italia e nel mondo, come Asaf e Tomer Hanuka, ai quali Lucca ha dedicato una mostra e ha affidato l’immagine di un’edizione imperniata sul tema Together, all’insegna della condivisione di quei valori che da sempre ci guidano: rispetto, comunità, inclusione e partecipazione.

Lucca Comics & Games si propone come uno degli eventi dove è possibile esprimere in piena libertà la propria idea, rispettando le scelte personali e le opinioni di tutti. Gli organizzatori sono al lavoro per garantire questa libertà, per dare spazio al dialogo su tanti temi diversi tra cui anche quelli attuali, come già previsto nel programma, che potete trovare sul sito ufficiale dell’evento qui. Un lavoro per dare a tutti gli appassionati, che rendono unica questa manifestazione, la certezza che questo evento non dimentica le sue radici e la sua missione. Di seguito la dichiarazione degli organizzatori:

Lucca Comics & Games 2023 mette da sempre al centro solo ed esclusivamente l’opera intellettuale e creativa, le persone: il nostro lavoro, il nostro percorso valoriale. Il claim di quest’anno – Together – nasce nel solco del Becoming Human del 2019, di Hope nel 2022, e di quelle stelle che siamo tornati a vedere nel 2021 dopo un altro momento drammatico che abbiamo affrontato e superato insieme.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.