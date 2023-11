Turtle Beach Atom Controller Recensione: ottimo device per i mobile gamer

Gli ultimi anni hanno visto il mobile gaming in crescita sempre maggiore, consentendo anche agli amanti dei giochi su telefono di poter dare fiato alle proprie passioni ovunque ci si trovi. Da adattamenti nativi di giochi Tripla A, come Call of Duty Mobile (che avevamo recensito per voi) e Diablo Immortal, fino a servizi di streaming come GeForce Now e Xbox Game Pass (e altri ancora che vedremo più avanti), ora è più facile che mai avere sempre con sé i giochi che più si amano, ma non sempre l’approccio a un gioco mobile rende l’esperienza facile e pienamente godibile, con l’assenza di un controller vero e proprio. Questo rende i device come Turtle Beach Atom Controller più importanti che mai, permettendoci di avere per le mani un risultato finale molto simile a una Nintendo Switch, per la sua forma. Abbiamo quindi voluto mettere alla prova questa periferica, testandola su uno dei device mobili più potenti in circolazione: iPhone 14 Pro Max, che avevamo già sfruttato per la nostra recensione di Final Fantasy 7 Ever Crisis (che potete recuperare qui). Vediamo ora come si è comportato il nostro telefono con l’unione del controller Turtle Beach Atom: alchimia perfetta, o unione impossibile?

Turtle Beach Atom Controller: la nostra prova su iPhone 14 Pro Max

Prima di tutto, è bene comprendere a cosa serve Atom Controller e per chi è stato pensato. Si tratta del controller di gioco mobile compatto e portatile di Turtle Beach realizzato con un design confortevole per chi ne fa uso, grazie ai due moduli ergonomici in grado di adattarsi a tutti i modelli di Apple iPhone 14, 13, 12 e 11, oltre ai morsetti a molla regolabili che assicurano che non sia necessario rimuovere le custodie del telefono eventuali (ma se avete un vetrino proteggi obiettivo sul retro del telefono, le cose si complicano e questo spessore non vi consentirà di applicare il controller facilmente). Inoltre, bisogna tenere in considerazione il fatto che, chiaramente, la dimensione complessiva del device che andiamo a tenere per le mani dipende molto dal nostro telefono, e in alcuni casi potrebbe non essere di piccole o medie dimensioni nel suo complesso, una soluzione magari non troppo apprezzata dagli amanti della comodità e dei device pocket, ma Atom Controller è di per sé poco ingombrante, dunque influisce poco rispetto al vostro device mobile di partenza. Ma come ci è sembrato quindi usare questo controller per smartphones? Turtle Beach Atom Controller presenta un design compatto e confortevole, comodo da tenere in mano e anche da portare nella propria borsa o zaino, grazie all’unione magnetica che consente di unire le due parti facilmente, oltre che potersi incastrare tra loro con altrettanta immediatezza e ottenere un quadrato compatto e pratico da portare con sé. Infine, Atom Controller offre impugnature ergonomiche che mantengono le mani rilassate e comode durante le sessioni di gioco, oltre a presentare la classica configurazione con stick per i pollici a grandezza naturale, D-Pad, bumper, grilletti e pulsanti ABXY. Non mancano nemmeno gli utilissimi pulsanti di visualizzazione e menu, per un maggiore controllo e precisione durante il gioco, così come utili accessori all’interno della confezione: non solo chiaramente il cavo di ricarica e il libretto di istruzioni, ma anche un sacchetto all’interno del quale riporre il controller quando non lo usiamo e un paio di set di grip in gomma, oltre a un adesivo del brand Turtle Beach.

Buone performance tecniche nelle nostre mani

Una volta montato sul proprio smartphone, avremo per le mani un controller molto simile a quelli a cui siamo abituati nelle esperienze su console, e in particolare il risultato complessivo estetico ci restituirà, come detto poc’anzi, una sorta di console molto simile alla portatile di casa Nintendo. Chiaramente, i morsetti regolabili ai lati consentono di adattare lo slot per il telefono a diversi modelli, nel caso di iPhone dall’11 al 14, oltre a performare molto bene in termini di durata di batteria, fino a quasi 15-20 ore di durata senza necessitare di ricariche. Le nostre esperienze di gaming verranno così difficilmente interrotte ripetutamente, oltre al fatto che la ricarica della batteria di ciascuno dei due moduli sembra essere piuttosto veloce, prendendoci fino a circa due ore complessive tramite un cavo USB-C. I due moduli Atom rimangono collegati in modalità wireless abbastanza a lungo grazie al sistema proprietario di Turtle Beach a 2,4 GHz per funzionare come un’unica unità durante il gioco, mentre il Bluetooth a bassa latenza garantisce una connessione senza lag con qualsiasi smartphone durante il cloud gaming su sistemi quali Apple Arcade, Xbox Game Pass, GeForce Now o Steam Link. Di conseguenza, i giochi di cui possiamo usufruire grazie a questo sistema saranno sia gratuiti, sia a pagamento, e soprattutto dalla buona varietà. I giochi a cui possiamo dedicarci infatti sono di tanti generi diversi, così come la loro data di uscita, consentendoci di accedere a un menu con ampia scelta, e nel caso specifico abbiamo testato il controller su Asphalt 9: Legends, per testare le prestazioni in velocità su un driving game, e Black Desert Mobile, per mettere alla prova il nostro controller anche su un MMORPG. In entrambi i casi, sia sulla velocità, sia sull’ampia scelta di menu di gioco e di opzioni da selezionare, il nostro controller ha raggiunto un buon livello di prestazioni, riscontrando solo un minimo lag nelle risposte, ma ininfluente sul risultato finale di gioco.

Gioie e dolori di Turtle Beach Atom Controller

Ebbene sì, il nostro Turtle Beach Atom Controller sembra offrirci ancora di più: i possessori possono scaricare la companion app Atom Controller per iOS e Android, che ci consente di configurare diverse, ulteriori funzioni, oltre a monitorare la durata della batteria per non rimanere a piedi all’improvviso e senza preavviso, o installare futuri aggiornamenti del firmware e cercare nuovi giochi compatibili. La app presenta un’interfaccia completa ed esteticamente carina, soprattutto di facile intuizione e le cui funzioni sono in gran parte accessibili solo nel momento in cui colleghiamo il controller al telefono, in quanto ci consentono di controllare che ad esempio i joystick siano ben funzionanti in tutte le direzioni, o avere una panoramica dele condizioni dell’hardware in uso. Segnaliamo però che, in particolare durante l’uso di app di giochi gratis, contenenti dunque anche ADV sponsorizzati in fase di caricamento tra una schermata e l’altra, dovremo fare uso del touchscreen per far avanzare più rapidamente gli ADV e tornare al gioco. Una problematica riscontrata anche in alcune finestre pop-up durante il gioco, che ci mostrano eventi temporali o altre promozioni in-game. Un altro piccolo neo sta nell’indicatore di batteria restante del controller: se la schermata principale ci restituisce una determinata percentuale, questa sembra essere incongruente del 10% rispetto a quella visualizzata nella specifica finestra dedicata alla batteria dell’hardware. Per il resto, il controller ci è sembrato avere delle prestazioni fluide e senza particolari intoppi durante le sessioni di gioco su mobile, rendendo così l’esperienza scorrevole e senza problematiche decisive da riscontrare.

Turtle Beach Atom Controller ci è sembrata una periferica più che buona, sia nelle sue prestazioni complessive, sia nella comodità d’uso e di trasporto, nonché di collegamento con il nostro device. La fluidità dei suoi input è ottimale per giocare senza problemi, così come la durata della batteria è decisamente importante, per quanto abbiamo riscontrato non solo delle discrepanze nell’indicatore della stessa, ma anche delle difficoltà dell’hardware a guidarci in tutte le schermate di gioco, come pop-up o ADV in-game. Al netto di questi nei di utilizzo e di performance del controller, ci è sembrato ben performante e un’ottima soluzione per tutti gli amanti del mobile gaming da godersi ovunque ci si trovi, senza limiti.