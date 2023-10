Gran Turismo 7: il nuovo aggiornamento includerà 7 nuove auto

A più di un anno dal suo lancio, Gran Turismo 7 ha mantenuto una sana cadenza di aggiornamenti che hanno costantemente aggiunto nuovi contenuti al simulatore di corse, e un altro sarà presto disponibile. Il produttore della serie Kazunori Yamauchi si è recentemente rivolto alla piattaforma di social media Twitter/X per condividere un’altra delle sue anticipazioni di routine per un prossimo aggiornamento per Gran Turismo 7, che, secondo lui, sarà “grande”.

Un’immagine condivisa da Yamauchi mostra le sagome di sette auto che verranno aggiunte al gioco. Secondo GT Planet, queste saranno la Lexus LFA, la Nismo 400R, la Porsche 911 GT3 RS del 2022, la Dodge Charger di seconda generazione, la Dodge Challenger Demon, la Tesla Model 3 e la Mercedes-Benz 190E W201. L’aggiornamento verrà rilasciato nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati per tutti i dettagli su tutto ciò che aggiunge al gioco. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Articoli Consigliati Resident Evil Village è disponibile su iPhone 15 Pro e iPad Lucca Comics & Games 2023 promuove il rispetto tra le culture

Gran Turismo 7 riunisce tutte le funzionalità migliori del simulatore di guida realistico. Piloti competitivi e occasionali, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree e fotografi: tutti troveranno la loro traiettoria grazie alle fantastiche modalità di gioco offerte, incluse le popolari modalità campagna, Arcade e Accademia di guida. Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell’appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport. Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne super car con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

Gran Turismo 7 è disponibile per PS5 e PS4 e supporta PSVR 2.