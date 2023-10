Resident Evil Village è disponibile su iPhone 15 Pro e iPad

Resident Evil Village, il pluripremiato ottavo capitolo dell’iconica serie survival horror di Capcom, è disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti gli iPad con chip M1 o successivo. L’acclamato titolo porta i giocatori in un’emozionante avventura in un desolato villaggio europeo pieno di orrori. La Winters’ Expansion si aggiunge a Resident Evil Village sull’App Store. Questo contenuto scaricabile include la modalità in terza persona, nuovi personaggi giocabili per la modalità I Mercenari e Shadows of Rose, il surreale capitolo finale della storia della famiglia Winters ambientato 16 anni nel futuro. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale di Capcom.

Grazie a una grafica ultra-realistica, pari alla fedeltà delle console, i giocatori possono ora portare Resident Evil Village in giro con iPhone e iPad e rivivere il viaggio da incubo di Ethan Winters per salvare la figlia rapita. L’esperienza è alimentata dal RE ENGINE di Capcom, che sfrutta appieno il silicio Apple e funzioni avanzate come il MetalFX Upscaling per offrire prestazioni spaventose. Rievocando le origini console di RE Village, il gameplay survival horror ricco di azione può essere giocato su iPhone e iPad con i controller di gioco wireless. Sono inclusi anche controlli touch integrati e completamente personalizzabili per garantire un gioco facile anche in movimento. RE Village supporta anche la progressione incrociata tra iPhone e iPad, consentendo di condividere i salvataggi su tutti i dispositivi. I giocatori possono testare RE Village tramite download gratuito su App Store, per sperimentare l’intenso gameplay e la sorprendente grafica prima di acquistare il gioco completo. Per celebrare il lancio, Resident Evil Village e la Winters’ Expansion sono in offerta fino al 20 novembre 2023.

Resident Evil Village è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone 15 Pro e iPad.