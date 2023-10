Mega Drive 35th Anniversary. La prima console a sedici bit marchiata SEGA festeggia un importante traguardo, compiendo oggi ben trentacinque anni dal debutto. Il sistema è infatti stato rilasciato nell’ormai lontano 29 Ottobre 1988, giorno in cui è giunto come un fulmine a ciel sereno sul mercato nipponico. Per vederlo negli Stati Uniti ed in Europa ci sarebbe voluto ancora parecchio tempo, visto che la versione nordamericana, che assume il nome di SEGA Genesis, si sarebbe vista solo nell’Agosto dell’anno successivo, mentre per vedere nei negozi l’edizione europea, che mantiene invece il nome originale, bisogna aspettare fino a Novembre del 1990. Stesso anno in cui invece in patria esce il Nintendo Super Famicom, da noi Super Nintendo, sedici bit della casa di Kyoto con cui il Mega Drive avrebbe combattuto quella che è conosciuta come la Console War più potente di sempre, a colpi di esclusive incredibili.

Mega Drive 35th Anniversary celebra un sistema davvero innovativo per l’epoca, dotato di un processore incredibilmente veloce come il Motorola 68000, precedentemente visto in sistemi informatici di alto livello come Apple ][. Proprio a questa CPU deve la sua velocità il personaggio di Sonic, ideato dal game designer Yuji Naka come protagonista del titolo Sonic The Hedgehog che, nel 1991, presenta una nuova carismatica mascotte per SEGA, mandando in pensione il pur simpatico Alex Kidd che aveva fatto la fortuna del Master System, predente sistema ad otto bit della casa di Tokyo. Un gameplay basato sulla velocità estrema, sui giri della morte e sulle spericolate acrobazie, così veloci e spettacolari da stupire i giocatori di tutto il mondo. Oltretutto con una immagine studiata apposta per piacere al pubblico giovane, con la cresta stile punk, i guanti bianchi e le scarpette rosse mutuati da Michael Jackson, ed una fidanzata che, inizialmente, ha il working name di Madonna! Tra i tantissimi titoli del catalogo Mega Drive ricordiamo grandi conversioni da Arcade come Golden Axe ed Altered Beast, ma anche serie esclusive come Street Of Rage, Ecco the Dolphin e la serie ruolistica Phantasy Star. Una console che ha scritto letteralmente la storia del settore, restando per tantissimi anni in commercio, anche grazie alle versioni brasiliane di TecToy ed alle numerose riedizioni curate dalla britannica Blaze, come il Mega Drive Mini, tuttora commercializzate. Oltre a questo spicca la raccolta storica SEGA Mega Drive Classics, ormai diventata essa stessa un classico a sua volta, come diciamo in questa pagina. Davvero tanti auguri leggendario Mega Drive!