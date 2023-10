Quantum Error: gli sviluppatori hanno recuperato i costi di sviluppo con i pre-order

Quantum Error di TeamKill Media uscirà questa settimana in tutto il mondo, ma coloro che hanno effettuato il pre-order del gioco potranno giocare al titolo horror cosmico già il 31 ottobre. Sebbene sia in fase di sviluppo da tempo, lo studio ha annunciato che il titolo ha già recuperato il suo budget con i soli pre-ordini digitali, il che è una buona notizia.

TeamKill Media ha dichiarato:

Articoli Consigliati Diablo IV: annunciata l’esperienza audio “Benzina per Incubi” Honkai Star Rail: annunciata la data del live stream special 1.5

Vogliamo dare a tutti coloro che hanno preordinato Quantum Error il più grande ringraziamento e abbraccio di sempre! A partire da ieri sera, abbiamo recuperato il budget che abbiamo investito nel gioco durante il suo sviluppo solo con i pre-ordini digitali.

Sebbene il budget non sia noto, TeamKill Media ha sottolineato che questo è il primo gioco di una trilogia. Non si sa ancora quando verranno lanciati i seguiti, quindi restate sintonizzati. Quantum Error verrà lanciato il 3 novembre per PS5, mentre le versioni per PC e Xbox Series X/S usciranno successivamente. Era in fase di sviluppo anche una versione per PlayStation 4, che però è stata cancellata perché richiedeva una “ristrutturazione completa”. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul gioco horror nei prossimi giorni.