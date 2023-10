Back to the Dawn: nuovo gameplay trailer in attesa dell’uscita il 4 novembre

Spiral Up Games ha pubblicato un nuovo trailer che mostra una panoramica del gameplay di Back to the Dawn, avventura in sviluppo da parte di Metal Head Games, con protagonista un reporter-volpe coinvolto in un’oscura cospirazione, e gettato in un carcere di massima sicurezza. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia. Il gioco sarà disponibile su PC (in accesso anticipato tramite Steam), a partire dal 4 novembvre.

Come descritto nell’aggiornamento degli sviluppatori tramite la pagina proprio di Steam, in questo video entrerete nel mondo di Thomas the Fox, un impavido giornalista che lotta per la giustizia ingiustamente imprigionato da un sindaco corrotto. Potete approfondire le meccaniche di base del gioco mentre vi muovete in un carcere di massima sicurezza, familiarizzando con l’ambiente e scoprendo segreti e indizi.

Lungo il percorso, interagirete con oltre 40 detenuti unici, ognuno con una propria storia e un proprio piano d’azione. Create alleanze significative o accendete feroci rivalità: starà a voi decidere. Con l’aiuto del vostro fidato amico avvocato all’esterno, svelate le verità nascoste del vostro passato e raccogliete le prove per scagionarvi. Ogni decisione che prenderete sarà cruciale, con il vostro destino in bilico.

Qui sotto potete vedere il gameplay overview trailer di Back to the Dawn.