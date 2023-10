Sociable Soccer 24: Jon Hare sfida EA

Sensible Soccer è stato uno dei titoli calcistici più amati nei decenni passati, e il suo creatore, Jon Hare sempre molto diretto nelle dichiarazioni: ora sta tornando con il suo nuovo Sociable Soccer 24, e non ha timore di sfidare apertamente un colosso come Electronic Arts.

“Oggi, mentre EA Sports FC e simili stanno inavvertitamente adescando i bambini come giocatori d’azzardo riempiendo le loro simulazioni troppo costose e sopravvalutate piene di bottini e ogni sorta di trappole per soldi, il nostro gioco è l’unico al mondo che offre calcio arcade, pieno di divertimento, per meno della metà del prezzo e con 13.000 calciatori del mondo reale con licenza FIFPRO da sbloccare gratuitamente” – ha detto Hare. “…e tutte le persone che hanno acquistato Sociable Soccer su Steam Early Access molti anni fa riceveranno anche l’intero gioco gratuitamente.”



Ha continuato: “Non possiamo competere con questi stronzi aziendalisti per quanto riguarda i loro forzieri di marketing da 200 milioni di dollari, o la loro grafica ‘quasi realistica finché non iniziano a muoversi’, ma possiamo spazzarli via quando si tratta di rapporto qualità-prezzo e giocabilità”.

“Non sono uno che si vanta“, – ha scherzato Hare con un luccichio negli occhi, “Ma ho avuto un gioco di calcio al primo posto in ciascuno degli ultimi quattro decenni, quindi si spera sia solo questione di tempo prima della nostra serie Sociable Soccer risalga nuovamente in vetta. Ci ha già portato successo, ma per me non basta. Ciò che mi piacerebbe più di ogni altra cosa è sedermi di nuovo in cima, per un’ultima volta, e vantarmi di sopravvivere a FIFA e di vendicarmi finalmente di EA.”

Sociable Soccer 24 sarà disponibile su Steam dal 16 Novembre 2023 a €29.99. Qui sotto il trailer gameplay.