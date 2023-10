God of War e Uncharted Legacy of Thieves Collection in arrivo su GOG.COM

God of War e Uncharted Legacy of Thieves Collection sono in arrivo su GOG.COM, la piattaforma digitale per PC di proprietà di CD Projekt. Non è stata annunciata la data precisa di rilascio, ma sono presenti le pagine sullo store: qui quella di God of War, mentre qui quella di Uncharted.

Il primo episodio del reboot della saga si Santa Monica e la collection con il quarto episodio della serie Naughty Dog insieme al DLC Lost Legacy, si vanno ad aggiungere agli altri first party Sony già presenti nella piattaforma, che sono Days Gone e Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il video sul canale YouTube di GOG.COM, ma al momento solo quello relativo alla collection che vede protagonista Nathan Drake e Chloe Frazer. Potete vederlo qui sotto.

Breve descrizione per Uncharted Legacy of Thieves Collection:

Cercate la vostra fortuna e lasciate il vostro segno sulla mappa in UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection. Scoprite l’emozionante narrazione cinematografica e le più grandi scene d’azione del franchise UNCHARTED, con tutta l’arguzia, l’astuzia e i momenti sopra le righe degli amati ladri Nathan Drake e Chloe Frazer.

Breve descrizione per God of War:

Dopo essersi lasciato alle spalle la vendetta contro gli dei dell’Olimpo, Kratos vive ora come uomo nel regno degli dei e dei mostri norreni. È in questo mondo duro e spietato che deve combattere per sopravvivere… e insegnare a suo figlio a fare lo stesso.

Qui sotto invece il tweet ufficiale da parte di GOG.COM, che annuncia l’arrivo a breve di God of War e Uncharted Legacy of Thieves Collection. Vi faremo sapere quando arriveranno ulteriori novità sulla data d’uscita di entrambi i titoli.