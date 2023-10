Grand Theft Auto 6 potrebbe avere un nuovo sistema di animazione, stando ad un brevetto Rockstar

L’attesa per Grand Theft Auto 6 continua ad andare avanti, Rockstar non svela ancora dettagli ufficiali, e nel mentre i fan ceercano qualcosa che possa svelare dettagli sul prossimo, decisamente atteso, episodio della serie.

Ad esempio, un brevetto di Rockstar recentemente scoperto da un utente di Reddit sembra indicare l’implementazione di un nuovo sistema di animazione in Grand Theft Auto 6. Il brevetto, pubblicato da Tobias Kleanthous, che in passato ha lavorato per Rockstar alle animazioni, descrive un nuovo sistema di movimento che si baserebbe su una libreria di blocchi di animazione separati dal codice principale del gioco, da cui il gioco potrebbe attingere in modo organico per mettere insieme animazioni contestuali nel gioco per personaggi e oggetti.

Articoli Consigliati Little Goody Two Shoes Recensione: Square Enix si tinge di dark ad Halloween Overwatch 2: mostrati i dettagli dell’evento con le Sserafim

Potenzialmente, questo potrebbe significare che GTA 6 farà uso di animazioni più realistiche, in cui il modo in cui i personaggi si muovono varierà in base a una serie di fattori, come il fatto che siano o meno feriti o esausti, il loro ruolo nel mondo del gioco, la situazione in cui si trovano attualmente e così via.

Naturalmente, i brevetti non si concretizzano sempre e spesso sono solo casi di aziende che proteggono le loro idee, ma dato che Rockstar è tradizionalmente nota per aver spinto al massimo la tecnologia nelle animazioni dei suoi giochi, non sarebbe una sorpresa vederla fare ulteriori passi avanti.

La data di uscita di GTA 6 è ancora da stabilire, ma le precedenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, suggeriscono che quantomeno il gioco potrebbe essere lanciato nel corso dell’anno fiscale 2024/25.

Nel frattempo, recenti report hanno anche detto che GTA 6 vanterà anche acqua simulata fisicamente in tempo reale, effetti meteorologici più realistici, rendering basato sulla fisica per l’illuminazione e altro ancora.