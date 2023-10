Bungie: anche il team di Destiny colpito dai licenziamenti, con rinvio di Marathon e della Forma Ultima?

Anche Bungie, il team di sviluppo di Destiny e uno degli studi di Sony Interactive Entertainment, è vittima dell’ondata di licenziamenti che recentemente si sono fatti sentire molto nell’industria del gaming (con esempi quali Media Molecule, Naughty Dog, Telltale, Frontier).

Sebbene la portata dei tagli non sia al momento chiara, Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, ha affermato che l’amministratore delegato di Bungie, Pete Parsons, ha informato i dipendenti che oggi lunedì 30 novembre si sarebbe tenuta una riunione a livello aziendale per discutere della situazione.

Una dei dipendenti licenziate è la community manager di Destiny 2 e co-capo dell’accessibilità di Bungie, Liana Ruppert, che ha scritto su X:

“lavorare nel settore dei giochi quando si ha un’ansia elevata durante un trend di licenziamenti di massa (in tutto il settore) è farsi prendere dal panico ad ogni nuovo invito ad una riunione del tipo “è questa quella in cui perdo tutto” e questo è super divertente”

aggiungendo:

“Beh… mi si spezza il cuore per tutte le persone colpite. Ora sono alla ricerca di opportunità. Ho 21 anni di esperienza nell’industria dei giochi, nei media, nella produzione e nel community management. Sto elaborando, ho il cuore spezzato. Non so cosa fare da qui in poi… questa era la mia casa”.

