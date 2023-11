Giochi in uscita a novembre 2023 su console e PC

Passata la notte più paurosa dell’anno (e ne approfittiamo anche per un ricordo a chi ci ha lasciati), è tempo di una nuova lista. Ottobre ha avuto alcuni tra i giochi meglio valutati dell’anno (basti pensare a Super Mario Bros Wonder, Alan Wake 2 o Spider-Man 2), il che potrebbe essere una bella sfida per il novembre appena iniziato, ma che siamo sicuri non si tirerà indietro. Perché anche il mese che ci avvicina alle festività più ricche di regali vede alcune uscite di rilievo, con il ritorno di alcuni classici rivisti e look più attuale, come Super Mario RPG e Alien Hominid. Modern Warfare III e Football Manager 24 sono delle certezze annuali, Persona Tactica una scommessa da un universo molto apprezzato, con Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name che potrebbe risultare uno dei titoli di punta. Ma come sempre, non dilunghiamoci oltre con l’introduzione, e partiamo con qui sotto con la lista dei giochi tra i più interessanti in uscita a novembre 2023.

1 novembre: Song of Nunu A League of Legends Story (PC, Switch)

Continuano le storie tratte da quel vasto universo che è League of Legends, ed è ora il turno di due grandi amici in una selvaggia avventura-platform: Nunu e Willump in viaggio tra le lande ghiacciate del Freljord.

1 novembre: Alien Hominid Invasion + Alien Hominid HD (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

The Behemoth porta un nuovo capitolo della serie con gli alieni carini, e fa tornare anche il primo storico capitolo uscito nel 2002. Da acquistare separatamente o in bundle. Vecchi amici e nemici risentiti vi aspettano per invadere la Terra a bordo di una Nave madre piena di alieni.

2 novembre: RoboCop Rogue City (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Nacon e Teyon portano il leggendario eroe poliziotto metà uomo, metà macchina per fare giustizia nelle pericolose strade della Detroit storica dove il crimine è all’ordine del giorno.

2 novembre: Star Ocean The Second Story R (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

JRPG di fantascienza, dove si può scegliere di giocare con Claude o Rena, ognuno con il suo rispettivo punto di vista, per sbloccare vari finali. Dovrete reclutare degli alleati e sconfiggere i nemici in battaglie frenetiche in tempo reale.

2 novembre: Thirsty Suitors (Nintendo Switch)

Stilosa avventura a sfondo narrativo, sviluppata da Outerloop Games e portata da Annapurna, che si realizza attraverso battaglie a turni, lo skateboarding e la cucina.

2 novembre: For the King II (PC)

A cinque anni dall’apprezzato For The King, IronOak e Curve Games tornano con il secondo capitolo del GDR da tavolo a turni con elementi roguelite. Qui bisogna combattere contro la dispotica regina di Fahrul, in solitaria o in una squadra di quattro giocatori.

2 novembre: The Talos Principle II (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Gioco ad enigmi in prima persona che amplia i temi filosofici e gli ambienti del primo capitolo con rompicapi e sfide sempre più intricate. Qui nascete in un mondo in cui gli esseri umani si sono estinti, ma la cultura umana continua a vivere in una città di robot. Sviluppato da Croteam e pubblicato da Devolver Digital.

3 novembre: EA Sports WRC (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

EA SPORTS porta WRC, videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship e primo sviluppato da uno dei team più noti in ambito racing, Codemasters.

3 novembre: Warcraft Archlight Rumble (mobile Android e iOS)

I personaggi di Warcraft si sfidano in un nuovo strategico per dispositivi mobile, dove collezionare decine e decine di mini, per poi vederli in battaglia nella campagna a giocatore singolo, o nel PvP.

3 novembre: Wario Ware Move it! (Nintendo Switch)

Agitati, sferra pugni, balla, ondeggia e fai persino la riverenza in più di 200 minigiochi con la controparte di Mario in salopette viola e cappello giallo.

3 novembre: Jumanji Avventure selvagge (PC, PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X/S, Switch)

Scegliete tra Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, “Topo” Finbar e Shelly Oberon, per poi immergervi nel pericoloso mondo del gioco Jumanji e iniziare un’avventura alla ricerca della gemma rubata, l’Occhio del giaguaro.

3 novembre: DreamWorks All-Star Kart Racing (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Un cast di noti personaggi legati a DreamWorks si sfidano su kart. 20 dei personaggi più iconici, come Shrek, Po, Tigre, il Gatto con gli stivali, Hiccup, Astrid, Baby Boss, su 20 circuiti tratti dai vari film.

6 novembre: Football Manager 2024 (PC, MAC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Già disponibile in accesso anticipato, il più noto tra i manageriali calcistici arriva il 6 novembre con l’uscita ufficiale, portando nuovi strumenti ai già elaborati ed efficaci strumenti simulativi. In più, lo stesso giorno arriva anche la versione mobile,

6 novembre: The Invincible (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Avventura ambientata nell’universo hard sci-fi di Stanisław Lem. Scoprirete Regis III nei panni della scienziata Yasna; userete strumenti atompunk e affronterete minacce impreviste. Farete le vostre scelte in una storia filosofica dettata dalla scienza.

7 novembre: Tintin Reporter – I Sigari del Faraone (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

La serie ideata da Hergé, con il reporter belga e il suo cane Milù, arrivano in una nuova avventura sviluppata da Pendulo Studios, team specializzato nel genere, e pubblicata da Microids. Qui, dopo aver incontrato il Professore Filemone Ciclone mentre attraversa il Mediterraneo, Tintin parte alla ricerca della tomba del faraone Kih-Oskh.

9 novembre: Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Un tempo uno yakuza leggendario, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto. Sotto il nome in codice di Joryu, affronterà un’avventura piena d’azione e di spietati combattimenti tra location ricche di personaggi e attività tutte da scoprire.

9 novembre: Dungeons 4 (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Il Male Assoluto e la sua fidata servitrice, l’elfa scura Thalya, ritornano in Dungeons 4 dopo gli eventi del predecessore, per narrare ancora una volta del loro trionfo sulle forze del bene. Il gioco arriva al day-one anche via Game Pass.

9 novembre: Tales of Arise Beyond the Dawn (PC, PS5, Xbox Series X/S)

DLC di Tales of Arise. Dopo la battaglia che ha deciso il destino di due mondi, Alphen e il suo gruppo incontrano una ragazza di nome Nazamil, figlia di un lord renano e una dahnana. Riusciranno i sei a salvarla dalla maledizione della maschera che incombe su di lei?

10 novembre: Call of Duty Modern Warfare III (PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Nel seguito diretto di Modern Warfare II, il capitano Price e la Task Force 141 affrontano la minaccia definitiva. Il 20° anniversario della serie viene festeggiato con una grande raccolta di mappe Multigiocatore. Tutte le 16 disponibili al lancio del primo Modern Warfare 2 sono state aggiornate. Inoltre, con le stagioni successive ne arriveranno 12 nuove base 6v6.

10 novembre: Air Twister (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Il leggendario Yu Suzuki (Out-run, Virtua Fighter, Shenmue) torna con un nuovo rail shooter dove protagonista è la principessa Arch, alle prese con l’invasione dell’Avanguardia per difendere AIR, il suo pianeta natio.

14 novembre: Super Crazy Rythm Castle (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

Rhythm game targato Konami da affrontare in solitaria o fino a 4 giocatori: un mashup coop mai sentito prima, dove collaborare per uscire dagli schemi mentre si continua a concatenare combo. Il tutto per superare le folli sfide dello squilibrato Re Ferdinand.

14 novembre: KarmaZoo (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

L’unione fa la forza! KarmaZoo, sviluppato da Pastagmes e pubblicato da Devolver Digital, è un platform cooperativo in cui fino a 10 giocatori scelti a caso si alleano e devono combinare le abilità di 50 personaggi diversi per completare un Anello e raccogliere Karma. I personaggi sono dei simpatici animali.

14 novembre: Hogwarts Legacy (Nintendo Switch)

Dopo l’uscita PC, PS5 e Xbox Series, seguita da quella PS4 e Xbox One, il Wizarding World visto da Avalanche Software con la Hogwarts del 1800 arriva anche su Nintendo Switch.

16 novembre: Flashback 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

A più di 30 anni dalla pietra miliare, torna il il giovane agente del GBI Conrad B. Hart, con il suo mondo cyberpunk, sempre sotto l’ala del creatore del gioco originale, Paul Cuisset. Sviluppato e pubblicato da Microids.

17 novembre: Persona 5 Tactica (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

I Ladri Fantasma si ritrovano a vagare in un bizzarro mondo oppresso da un regime di tirannia, in questa nuova nuova storia con i personaggi visti nel quinto capitolo della saga di Atlus, ora più chibi, e in un contesto più strategico in chiave gameplay. Disponibile dal day-one anche su Game Pass.

17 novembre: Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

I leggendari ninja si riuniscono per il nuovo capitolo della serie STORM di Banda Namco. Battaglie con oltre 130 personaggi selezionabili e due diverse modalità narrative.

17 novembre: Super Mario RPG (Nintendo Switch)

Dalla sua uscita su SNES sono passati 27 anni, e Super Mario torna un’altra volta a salvare Peach da Bowser, in una versione modernizzata del JRPG uscito originariamente nel ’96 sviluppato all’epoca da Square. Dall’amichevole Mallow al misterioso Geno, bisognerà formare un bel team per fermare la Banda di Fabbro Magno e riparare la Via Stellare.

17 novembre: Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Intraprendete una brutale campagna di conquista nello strategico in tempo reale ambientato nell’universo di Warhammer Age of Sigmar. Comandate quattro diverse fazioni in battaglie dinamiche e dimostrate il vostro valore contro altri generali nel multigiocatore online.

30 novembre: Gangs of Sherwood (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Inizialmente previsto per il mese scorso, Gangs of Sherwood va ora a chiudere questo novembre. Appeal Studios, con il game director Andrea di Stefano, porta il suo action cooperativo da 1 a 4 giocatori ambientato nel mondo rivisitato di Robin Hood.