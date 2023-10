Genshin Impact: annunciata ufficialmente la nuova data della live 4.2

Dopo il posticipo della live, prevista per venerdì 27 ottobre, la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del livestream speciale della versione 4.2. Tramite la pagina ufficiale di Twitter la miHoYo ha comunicato la data per lo special live program dedicato alla versione 4.2 del gioco.

Il live streaming special di Genshin Impact versione 4.2, intitolato Masquerade of the Guilty, si terrà il 3 novembre alle 8:10 AM EST / UTC-4 (le 13:10 in Italia). Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch. Lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Durante il programma vedremo finalmente le abilità di Furina, l’Archon Hydro, e di Charlotte. Di seguito il comunicato:

Caro viaggiatore, Dopo la modifica, il programma speciale versione 4.2 “Masquerade of the Guilty” sarà trasmesso il 3/11/2023 alle 08:10 (UTC-4). Questo programma speciale presenterà i nuovi contenuti della versione 4.2 insieme ai codici di riscatto dei premi. Il programma speciale sarà trasmesso anche sul canale YouTube ufficiale il 3/11/2023 alle 09:10 (UTC-4).

Al momento, la versione 4.1, “Verso le stelle che brillano in profondità”, include una nuova aera di Fontaine dove continua la storia principale insieme a Neuvillette e Wriothesley, aggiunti al cast di personaggi giocabili, e alla Messaggera dei Fatui “Arlecchino”.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.