Persona 3 Reload: ecco il trailer su Mitsuru Kirijo

ATLUS ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 3 Reload che introduce Mitsuru Kirijo, doppiato da Allegra Clark in inglese e Rie Tanaka in giapponese. Il titolo uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo. Il gioco sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass. Di recente, per l’IP è stato pubblicato il primo video dietro le quinte. Di seguito una panoramica del titolo:

Poco dopo essersi trasferito al liceo Gekkoukan, il protagonista si imbatte nell’ “Ora Buia”. Un’insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque. Quando viene attaccato da una di queste Ombre e ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia. Forte del suo nuovo potere, va alla ricerca della verità sull’Ora Buia e affronta il destino che lo attende.

Caratteristiche principali

Scopri il gioco fondamentale della serie Persona , fedelmente rifatto con grafica all’avanguardia, funzionalità modernizzate per la qualità della vita e un’interfaccia utente elegante e distintiva.

Immergiti completamente in un viaggio emozionante e avvincente con nuove scene, interazioni tra i personaggi e voce fuori campo aggiuntiva.

Scegli come trascorrere ogni giornata in modo significativo attraverso varie attività, dall’esplorazione di Port Island alla creazione di legami autentici con personaggi amati.

Costruisci e comanda la tua squadra ottimale per abbattere le ombre ultraterrene e avvicinarti alla verità.

