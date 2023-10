HALLOWEEN 1993, Zombies Ate My Neighbors

HALLOWEEN 1993, in occasione della festività più spaventosa di sempre, Retro Village torna indietro di trenta anni esatti, con un titolo simbolo della Notte delle Streghe di quell’anno, Zombies Ate My Neighbors. Un titolo oggi di culto, che, nel lontano 1993, ha terrorizzata l’utenza a sedici bit. Uscito sia su Super Nintendo che su SEGA Mega Drive, le console più diffuse in quell’anno, il titolo è un Action Game con blandi elementi RPG, sviluppato da LucasArts e pubblicato da Konami. Nonostante il tema horror, l’ambientazione del gioco contiene anche elementi umoristici che lo rendono unico. Il titolo vanta un buon cast artistico, in cui spiccano il game design Mike Ebert, il lead programmer Dean Sharpe, il maps designer Mike Ebert ed i musicisti George “The Fatman” Alistair Sanger, Joe McDermott e David Warhol, autori della splendida colonna sonora.

Zombies Ate My Neighbors è giocabile sia in singolo che in compagnia di un secondo giocatore, ed offre una trama davvero perfetta per festeggiare HALLOWEEN 1993. Nel titolo si impersona un bizzarro nerd dotato di speciali occhialini per vedere in tre dimensioni, Zeke, o la sua controparte femminile, Julia, che hanno l’ingrato compito di dover salvare l’intero vicinato da uno spaventoso attacco multiplo di creature del terrore, poiché le più celebri icone horror hanno invaso il tranquillo quartiere. Nel “bestiario” del titolo troviamo infatti mummie animate egiziane, putrescenti zombie affamati di cervelli umani, tenebrosi vampiri dotati di aguzzi canini e pipistrelli al seguito, bambole assassine pronte a distruggere, assassini seriali dotati di motosega e molte altre mostruosità assortite.

Del resto è Halloween, cosa vi aspettavate? I Puffi, Hello Kitty e Peppa Pig? Nel titolo c’è un numero predefinito di vicini che possono essere salvati in ogni livello. Quando vengono tutti salvati, si apre una porta “Uscita” e il giocatore avanza allo stage successivo. I diversi livelli offrono location diverse, un centro commerciale, un negozio di alimentari, assolate spiagge e persino campi da calcio. Usando diverse armi come bazooka o pistole ad acqua, Zeke e Julia devono eliminare i nemici base e gli speciali boss, bambini mostruosi giganti, draghi sputafuoco, formiche mutanti e tanti altri. Oggi il terrore videoludico datato 2023 ha assunto ben altre forme, con un terrore poligonale ancestrale, come diciamo in questo speciale a tema, ma trenta anni fa l’orrore pixelloso calcava con fierezza la scena!