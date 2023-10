Armored Core VI Fires of Rubicon: la colonna sonora è disponibile sulle piattaforme streaming

Bandai Namco ha rilasciato la Colonna Sonora Originale di Armored Core VI Fires of Rubicon (trovate qui la nostra Recensione) su tutte le piattaforme globali di streaming. L’album è stato composto da un team di FromSoftware che include Kota Hoshino, che ha già lavorato a diverse colonne sonore della serie, e Shoi Miyazawa e Takashi Onodera del Sound Team di FromSoftware. La colonna sonora contiene 47 brani, per oltre 2 ore di ascolto, per accompagnare i giocatori durante le battaglie sul pianeta Rubicon 3. La Colonna Sonora Originale di Armored Core VI Fires of Rubicon è disponibile in tutto il mondo su iTunes, Apple Music, Spotify e altre principali piattaforme di streaming.

La storia è ambientata su Rubicon 3, un pianeta che ha affrontato un disastro senza precedenti, i Fuochi di Ebis, molto tempo fa a causa del raro materiale Coral. Diversi decenni dopo, Coral è riapparso e i vari mega corpo e le fazioni stanno combattendo. Interpretate un mercenario di nome C4-621 che lavora con il gruppo di Walter, assumendo lavori diversi e pericolosi. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Unendo la comprovata esperienza in giochi di mech e la solidità del gameplay dei titoli FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon è il nuovo capitolo d’azione della celebre serie. I giocatori piloteranno i propri mech in emozionanti battaglie omnidirezionali, sfruttando gli enormi scenari e la mobilità dei propri mezzi a terra e in volo per assicurarsi la vittoria. Utilizzeranno un’ampia varietà di tattiche offensive e difensive a breve e lungo raggio per annientare i possenti boss nemici.

Armored Core VI: Fires of Rubicon è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.