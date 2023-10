They Follow: annunciata la data d’uscita del sequel di It Follows

Nel 2014 è uscito It Follows, film diretto da David Robert Mitchell che ha lanciato l’attrice Maika Monroe. Si è trattato subito di un grande successo inaspettato, visto che era costato appena un milione di dollari ma ne ha fatti incassare più di 21, e che ha fato puntare gli occhi degli addetti ai lavori sul regista. Oggi Empire Magazine ha rivelato che ci sarà un sequel, They Follow, che avrà ancora in cabina di regia Mitchell e stavolta anche a scrivere la sceneggiatura, Mitchel e la protagonista sarà sempre Maika Monroe.

L’originale aveva un soggetto molto originale e interessante: La protagonista della vicenda è la giovane e spensierata Jay Height (Maika Monroe), che si è invaghita dell’affascinante Hugh (Jake Weary). Sebbene lo conosca da poco tempo, Jay decide di accettare l’invito del ragazzo che le propone di passare una serata insieme al cinema. Qui, tuttavia, Hugh si comporta in modo bizzarro e la costringe a lasciare la sala, dichiarando di non sentirsi bene. Il secondo appuntamento è incandescente e i due si concedono alla passione. L’incontro, tuttavia, sarà ben lontano dal romanticismo. Dopo essere stata stordita da Hugh, Jay apprende che il ragazzo l’ha scelta per liberarsi di un’oscura entità dalla quale era posseduto. Per liberarsi del demone, infatti, occorre avere un rapporto sessuale così da permettere alla creatura di appropriarsi di un altro corpo. Insieme ai suoi amici cercherà un modo per liberarsene per sempre.

La pellicola sarà co-prodotta dallo studio Neon e le riprese principali sono fissate per il 2024. Intanto ecco il trailer di It Follows: