Little Goody Two Shoes è disponibile, ecco il trailer di lancio

Per il gioco di ruolo horror, Little Goody Two Shoes (trovate qui la nostra Recensione), lo sviluppatore ed editore Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio. Il gioco è disponibile su PC tramite Steam, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PlayStation 5. Trovate il trailer di lancio qui sotto. Di seguito la descrizione del gioco:

Come una fiaba

C’era una volta Elise, una giovane ragazza vivace e ambiziosa con un grande sogno, quello di diventare schifosamente ricca. Nonostante ciò, sembra che la nostra protagonista non sia propriamente nata sotto una buona stella. Elise ha umili origini, e non ha altra scelta se non quella di passare le sue giornate ad aiutare i suoi vicini con delle piccole commissioni per guadagnarsi da vivere.

Un giorno, Elise trova un bellissimo paio di scarpette rosse sotterrate nel suo orto. Che sorpresa! Stregata, Elisa parte per una spaventosa avventura che la porterà ad addentrarsi sempre di più nel cuore del bosco misterioso!

Elise rischierà tutto per realizzare il suo sogno o si rassegnerà a vivere il resto dei suoi giorni nell’umiltà? Sarai tu a scrivere il finale di questa storia…

Addentrati nel bosco

Little Goody Two Shoes è un’avventura narrativa horror con un’ambientazione fiabesca dipinta a mano. Ci sono 10 finali possibili che dipendono dalle tue scelte e dalle tue azioni nel corso del gioco.

Ma c’è più di quel che sembra, dato che dovrai anche gestire vari aspetti della vita di Elise nel villaggio per sopravvivere. Ricordati che ogni decisione conta in questa storia!

Durante il giorno, dovrai rafforzare i legami di Elise con i suoi vicini e lavorare per sbarcare il lunario giocando a dei divertentissimi minigiochi.

Ma al calare della notte, dovrai tenere Elise sazia e sana, sia fisicamente che mentalmente, nel corso di vari scontri con dei temibili nemici mentre si addentra sempre di più nel bosco.

Little Goody Two Shoes è disponibile su PC tramite Steam, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PlayStation 5.