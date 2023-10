NVIDIA Studio: annunciate diverse novità per l’IA e tanto altro

NVIDIA torna con il digest mensile dedicato agli annunci più recenti dell’ecosistema NVIDIA Studio.

Ecco gli annunci del mese:

· ‘In The NVIDIA Studio’: il nuovo Microsoft Surface Laptop Studio 2 e ‘Il tutorial di VFX più facile di sempre”

· NVIDIA e Adobe offrono il massimo livello delle performance IA con ‘In the NVIDIA Studio’

· ‘In the NVIDIA Studio’: l’aggiornamento 1.5 di RTX Video Super Resolution con incredibili ottimizzazioni video

· ‘In The NVIDIA Studio’: Surfaced Studio dà vita a un incredibile mondo Sci-Fi con il nuovo laptop Razer Blade 16

· In The NVIDIA Studio’: DLSS 3.5 per NVIDIA Omniverse e il “Santuario Infestato”

NVIDIA sempre al fianco degli artisti: il nuovo Microsoft Surface Laptop Studio 2, alimentato dalle GPU NVIDIA, è ora disponibile per l’acquisto. La potenza di NVIDIA passa proprio attraverso i creator, come ci dimostra CG Geek, creator con più di un milione di iscritti su YouTube, che ci presenta “Il tutorial VFX più facile di sempre” sul suo laptop alimentato da Blender e accelerato dalla sua GPU GeForce RTX 4070.

Adobe Firefly, la nuova uscita di Adobe alimentata dalle GPU NVIDIA in cloud, libera il potere dell’IA generativa e accelera i flussi creativi. Lo dimostra l’artista SouthernShotty, che ci rivela i suoi mondi 3D realizzati con le app Adobe in combinazione con Blender, accelerati dal suo laptop alimentato dalla GPU GeForce RTX 4090. Grazie all’ultimo update, nella popolarissima RTX Video Super Resolution le immagini migliorate con l’IA preservano i dettagli in modo più accurato nel processo di upscaling, per risultati più nitidi e chiari che mai e una maggiore fedeltà grafica complessiva.

L’artista Surfaced Studio ritorna con un’esperienza immersiva VFX, creata utilizzando Adobe After Effects, accelerato dalla sua GPU GeForce RTX 4080 per laptop. Il boost in più? NVIDIA DLSS, che aumenta l’interattività della viewport utilizzando l’IA.

Dolcetto o mapping di visual personalizzati? Sabour Amirazodi, Creative Director e Visual Effects Producer di NVIDIA, celebra Halloween nel ‘In The NVIDIA Studio’ con un vero e proprio spettacolo di mapping sulla sua casa, utilizzando il software MadMapper, accelerato dalla GPU NVIDIA. E mentre la notte più terribile dell’anno si avvicina, è disponibile l’attesissimo update DLSS 3.5, che include Ray Reconstruction per NVIDIA Omniverse.