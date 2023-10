Eden: il film di Ron Howard con un cast sempre più stellare

Secondo Deadline, il premio Oscar Ron Howard inizierà la produzione in Australia alla fine di novembre per il thriller Eden, che era stato precedentemente intitolato Origine delle specie. Si sono unite al cast anche la candidata all’Oscar Vanessa Kirby, che sarà anche protagonista in Napoleone di Ridley Scott insieme a Joaquin Phoenix, e la star di Euphoria, Sydney Sweeney oltre ai già precedentemente annunciati Jude Law, Ana de Armas e Daniel Bruhl. Le due attrici sostituiranno Alicia Vikander e Daisy Edgar-Jones. Si unisce al progetto anche il maestro Hans Zimmer, anche lui premio Oscar, che con questa composizione segnerà la decima collaborazione con Ron Howard, iniziata nel ’ 91 con Fuoco assassino.

Basato su due resoconti diversi della stessa storia realmente accaduta, Eden racconterà di un mistero irrisolto, avvenuto nelle isole Galapagos, che Ron Howard sperava di raccontare ormai da quindici anni. Protagonista di questo racconto “cupamente comico di omicidio e sopravvivenza” è un gruppo eclettico di uomini, che decide di abbandonare la civiltà e di trasferirsi alle Galapagos, per provare a dare una risposta alla domanda che affligge da millenni l’intera umanità: qual è il senso della vita?

I produttori sono Ron Howard, Brian Grazer e Karen Lunder di Imagine Entertainment; AGC Studios’ Stuart Ford; e Bill Connor e Patrick Newall.

Secondo i produttori, il film “ esplora la condizione umana in modi inaspettati, assurdi, umoristici, sexy, ma soprattutto elettrizzanti e profondamente sospesi ”.