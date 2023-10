Goddess of Victory Nikke celebra il primo anniversario

GODDESS OF VICTORY NIKKE festeggerà il suo primo anniversario il prossimo 4 novembre, e il team di NIKKE, insieme a Level Infinite, ha annunciato una serie di update in-game, nuovi personaggi e skin, nuovi progetti e piani futuri incredibili per il popolare shooter sci-fi RPG. I giocatori riceveranno numerosi benefit in occasione delle celebrazioni del primo anniversario, che partiranno il 2 novembre. Con oltre 25 milioni di download fin dal lancio, GODDESS OF VICTORY: NIKKE è disponibile in tutto il mondo per PC e dispositivi iOS e Android.

Per l’anniversario, numerosi contenuti verranno sbloccati in-game, inclusi:

Articoli Consigliati Lucca Comics & Games: il videogioco sarà il protagonista dell’evento Little Goody Two Shoes è disponibile, ecco il trailer di lancio

Nuovi personaggi: Red Hood and Snow White: Innocent Days

Nuovo Story event: RED ASH

Mini Game mode: Memory of Goddess

Nuovi capitoli sbloccati nella story mode (capitoli 25-26)

Nuobo boss di classe Tyrant: ULTRA

Due nuove skin per Dorothy e Harran

L’evento “Miracle Snow” ritorna: Miracle Snow ritorna dallo scorso Natale, questa volta con animazioni e e voice over.

Simulation Room 2.0 arriverà nel prossimo futuro, con un nuovo gameplay e premi generosi

Digital sticker ufficiali verranno rilasciati alle community Discord e LINE di NIKKE

Molti benefit inclusi oltre 127 opportunità di recruitment e un personaggio SSR gratuito, Snow White: Innocent Days

Con l’evento OVER ZONE, pubblicato durante l’evento dell’anniversario di metà anno, Shift Up continua la storia della Goddess Squad, solo che questa volta la storia è ambientata circa 100 anni prima dei giorni nostri, rendendola un prequel più lontano di OVER ZONE. Red Hood, il nuovo personaggio di Pilgrim, uno dei membri della Goddess Squad, farà il suo debutto. I giocatori potranno assistere a un evento narrativo con voce fuori campo e a una sigla in stile rock realizzata da Djerv (il creatore di Get Jinxed).

GODDESS OF VICTORY: NIKKE arriverà presto sugli scaffali dei collezionisti. Nendoroid Rapi, la statuetta d’azione non in scala di Rapi, e una Figma in scala dettagliata di Hyper Body Modernia, con braccio ruotabile e piastre facciali intercambiabili. Entrambi gli articoli saranno presto disponibili per il pre-ordine globale. GODDESS OF VICTORY: NIKKE è un coinvolgente sparatutto RPG sci-fi con delle adorabili NIKKE, in cui i giocatori reclutano, comandano e radunano NIKKE con specialità di combattimento uniche per creare la squadra definitiva! Sperimentate la frenetica azione in battaglia con comandi semplici e intuitivi, godendo di effetti dinamici. L’azione intensa è accompagnata da una storia emozionante, raccontata attraverso cut scene in stile anime, che seguono il destino delle NIKKE e si svilupperà nel tempo con l’aggiunta di numerosi contenuti.