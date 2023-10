Lucca Comics & Games: il videogioco sarà il protagonista dell’evento

Il videogioco sarà anche quest’anno tra i protagonisti di Lucca Comics & Games. L’HUB centrale sarà Villa Bottini, al centro di Lucca, area da cui idealmente si distenderanno tutte le direttrici della presenza del videogioco al festival.

Il denso programma culturale si svolgerà nella sala R.E.C. tra incontri, panel, tavole rotonde e conferenze, a cui, tra gli altri, presenzieranno ospiti internazionali del calibro di Yu Suzuki, Rand Miller, Jean Luc Sala e Arnar Hrafn Gylfason.

Anche il videogioco sarà “Together”, in Villa sarà infatti possibile attraversare la storia del videogioco, partendo dai classici Coin Up senza tempo, sino ad arrivare alla moderna realtà virtuale. Grazie alla collaborazione con Arcade Story, oltre ai cabinati originali che hanno divertito milioni di videogiocatori, sarà possibile entrare in una sala dedicata ai titoli di Yu Suzuki e della storica casa SEGA, giocando titoli come Hang On, Out Run, Space Harrier e altro ancora.

Dal videogioco storico a quello del prossimo futuro, sempre in Villa Bottini sarà allestita un’area dedicata al metaverso e alla realtà virtuale, per immergersi in maniera totale in questo stupendo modo di vivere l’intrattenimento. Da Villa Bottini, cuore pulsante del videogioco a Lucca, il videogame si espanderà tra le vie della città dando vita a diverse aree tematiche.

L’area presidiata da Riot Games sarà certamente una delle mete più gettonate, i moltissimi contenuti del publisher americano saranno concentrati in un’unica enorme struttura che offrirà ai visitatori moltissime attività, da tornei a cosplay contest, fino a incontri con la community e tanto altro ancora;

Fulcro delle attività Riot di questa edizione saranno naturalmente le competizioni, Circuito Tormenta, alle Baolo Championship Series, passando per l’Off-season di LoL e VALORANT, saranno innumerevoli quindi le occasioni di supportare al meglio i tanti team presenti. Importante novità di quest’anno, la Radiant Roses Academy, verrà introdotta da uno spettacolare show match tutto al femminile che presenterà al meglio l’accademia organizzata per la formazione di giocatrici professioniste dello sparatutto tattico di Riot Games. E ancora, incontri con la community, Contest Cosplay per celebrare i 10 anni di League of Legends in Italia, gli immancabili Watch Party dei WORLDS 2023 e tanto altro.

“Gaming Village”, sarà un Festival nel Festival. Oltre ad un padiglione dedicato, a misura di gamer, saranno moltissimi i contenuti e gli eventi che vedranno alternarsi sul palco centrale artisti e influencer, esperti gaming per attività di coaching e molto altro. Lo spettacolo continuerà anche al di fuori della struttura, dove saranno collocate aree free to play, sarà organizzato un cosplay contest, e sarà installata un’area podcast entro la quale si alterneranno moltissimi personaggi. La firma artistica del padiglione sarà del disegnatore Giovanni Timpano.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su MediaWorld.it.

Un vero e proprio padiglione esperienziale quello creato da Euronics denominato ‘Cyberpubk Area’, che metterà a disposizione del pubblico numerose aree tematiche: un gaming loft con postazioni gaming, un cosplay garage, un gaming café e uno shop nel quale trovare tutte le ultime novità tecnologiche e i prodotti in mostra. Molti gli ospiti in programma, tra cui la gamer Kroatomist, la cosplayer Ninphahrii, lo YouTuber LeoBru, i creator PlayerInside e lo chef Federico Fusca.

Plaion, in collaborazione con il Gruppo LEGO, offrirà a tutti i visitatori di Lucca Comics & Games un magico percorso esperienziale nell’universo del porcospino blu più amato al mondo e, per celebrare il lancio dell’ultimo videogioco del franchise, Sonic Superstars, saranno disponibili anche postazioni PlayStation 5. All’ingresso della “Casa Sonic”, gli ospiti potranno ammirare la nuovissima collezione LEGO Sonic The Hedgehog. Sarà presente, inoltre, una speciale area relax nella quale sarà allestito un mini-cinema che proietterà tutti i giorni “Sonic: Il film” e “Sonic 2: Il film”.

Bandai Namco e Bandai Spirits tornano anche quest’anno a Lucca Comics & Games con tante novità, gli store ufficiali e alcune attesissime anteprime. Tekken 8 e Sand Land saranno infatti giocabili, per la prima volta in Italia, durante il festival. Immancabili le collezioni di figure di Bandai e Banpresto, i gashapon, Ichiban Kuji e, a grande richiesta, i workshop legati al mondo dei Gunpla.

Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. Gli appassionati avranno la possibilità di provare le ultime novità della famiglia di console Nintendo Switch, come il nuovo Super Mario Bros. Wonder, la nuova avventura disponibile dal 20 ottobre. Presenti anche postazioni dedicate al DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto: Il tesoro dell’Area Zero, a Nintendo Switch Sports, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe e tanti altri ancora.

Lucca Comics & Games sarà una delle due mete del concorso organizzato da GameStop Italia e GameStop Germania, dedicato ai membri del GS Pro Club. Nel padiglione di 600 mq sarà possibile giocare ai più gettonati titoli del momento, incontrare influencer & creator e molto altro ancora. È prevista una grande sorpresa per sabato sera, maggiori informazioni sui canali ufficiali GameStop Italia.

Sabato 4 novembre alle 16:00 presso Villa Bottini, sarà presentata una ricerca realizzata da “Hearts & Science”, in partnership con Twitch, che evidenzia come i videogiochi siano diventati il nuovo modello di coinvolgimento sociale. All’interno del panel: Emanuele Giraldi (Managing Director di Hearts & Science), Emanuele Vietina (Direttore di Lucca Comics & Games), Antonio Jodice (CEO di Magnet), Giorgio Calandrelli, noto come Pow3r, moderato da Valentina Camoni (Head of Strategy di FUSE).