Xbox Game Pass: ecco i titoli della prima parte di novembre 2023

Microsoft ha svelato i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo dei giochi di Xbox Game Pass nella prima parte di novembre 2023. Tra i non annunciati precedentemente, spicca Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, e fa il suo ritorno anche Football Manager. Ben 6 giochi da day-one. Potete vedere la lista intera con giorno in cui sarà disponibile qui sotto.

Da oggi 31 ottobre (già precedentemente annunciati):

Articoli Consigliati Lucca Comics & Games: il videogioco sarà il protagonista dell’evento Goddess of Victory Nikke celebra il primo anniversario

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console e PC) – Day One

Jusant (Cloud, Console e PC) – Day One

Wartales (Cloud, Console e PC)

In arrivo:

Thirsty Suitors (Cloud, Console e PC) – 2 novembre – Day One

Football Manager 2024 (PC) – 6 novembre – Day One

Football Manager 2024 Console (Cloud, Console e PC) – 6 novembre – Day One

Dungeons 4 (Cloud, Console ePC) – 9 novembre – Day One

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console e PC) – 9 novembre – Day One

Wild Hearts (Cloud, Console e PC) EA Play – 9 novembre

Spirittea (Cloud, Console e PC) – 13 novembre – Day One

Coral Island (Cloud e Xbox Series X|S) – 14 novembre

Questi sono invece i giochi che abbandoneranno il servizio a breve (data precisa non svelata):

Coffee Talk (Cloud, Console e PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Cloud, Console e PC)

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console e PC)

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Console (Cloud, Console e PC)

Lapin Cloud, Console e PC)

Townscaper (Cloud, Console e PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine con i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass nella prima parte di questo novembre 2023, ricordandovi quali sono stati i giochi che sono stati aggiunti al catalogo nella seconda metà di ottobre.