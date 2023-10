Silent Hill Ascension: il nuovo trailer mostra le caratteristiche, stanotte la premiere

Genvid ha fatto uscire un nuovo trailer di Silent Hill Ascension, l’avventura interattiva tratta dalla celebre serie Konami che debutterà stanotte (ore 3 in Italia tra il 31 ottobre e il primo novembre) su dispositivi mobile (iOS e Android) e tramite browse nel sito ufficiale.

La storia si svolge nel corso dei mesi, con ogni storia giocabile ogni giorno, dove si avrà la possibilità di prendere decisioni, grandi e piccole che influenzeranno la storia. Ogni giorno presenta nuove decisioni, e non esistono due giorni uguali. Durante la live stream vedrete l’esito delle vostre decisioni e si potrà chattare con la community. Le decisioni non si votano, piuttosto si utilizzano punti influenza “IP” per partecipare: più IP si hanno, più influenza si ha sulle decisioni che interessano. Si potrà anche convincere gli altri a seguire le proprie decisioni. Una volta presa la decisione, diventa canonica, non ci sono pulsanti di ripristino. Non bisogna essere per forza live, tutte le decisioni sono disponibili con almeno 24 ore di anticipo, e ogni scena può essere guardata on demand dopo il live streaming. Ogni live streaming si conclude con il pubblico intero che deve aiutare un personaggio principale e resistere ad un pericolo, che potrebbero in futuro portare ad una morte permanente nella storia. Si possono inoltre risolvere enigmi per ottenere punti IP. Decisioni, scene di resistenza ed enigmi contribuiscono a decidere se i personaggi affronteranno la redenzione, la sofferenza o la dannazione nel finale.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Silent Hill Ascension.