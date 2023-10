Jusant: disponibile, anche su Game Pass, con trailer di lancio del titolo d’arrampicata di Dont’ Nod

Da oggi 31 ottobre è disponibile Jusant, rompicapo d’azione e arrampicata sviluppato da Don’t Nod (team di Life is Strange). Il gioco arriva su PC, PS5, e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Goditi le vibrazioni meditative di Jusant, un rompicapo d’azione e arrampicata. Scala una torre immensamente alta e raggiungi vette inesplorate insieme alla tua acquosa compagna di viaggio. Padroneggia gli strumenti di arrampicata, attraversa diversi biomi e ricostruisci il passato della torre.

Jusant è un nuovo rompicapo d’azione e arrampicata, ma anche un viaggio meditativo verso la cima di un’alta torre. Mettiti alla prova rispettando i tuoi tempi, esplora diversi percorsi e svela i segreti della civiltà precedente.

Arrampicati come mai prima d’ora

Padroneggia gli strumenti di arrampicata e tieni d’occhio l’indicatore della tempra mentre esplori la torre misteriosa e mutevole. Affina le tue abilità lungo il cammino e comprendi come utilizzare al meglio gli strumenti a tua disposizione per raggiungere la meta. Esplora percorsi alternativi e trova indizi su quanto è accaduto in questo luogo.

Rilassati e goditi la natura

Gioca al tuo ritmo. Lungo la salita attraverserai biomi mozzafiato ricchi di flora e fauna, con il sottofondo di una colonna sonora tranquilla e d’atmosfera. Preparati ad affrontare anche pendii aridi e ventosi, rifugiati in tunnel illuminati solo dalla bioluminescenza ed esplora tanti luoghi diversi.

Viaggia con una compagna fatta d’acqua

Incontrerai la misteriosa Cisterna. Questa creatura ti farà da guida risvegliando la natura lungo il percorso e aiutandoti a svelare indizi, tramite i quali potrai ricostruire il passato della torre e raggiungerne la cima.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Jusant.