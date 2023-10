Poltergeist: annunciata una nuova serie tv

Una versione in serie dell’iconico film horror Poltergeist è attualmente in fase di sviluppo presso Amazon MGM Studios, secondo quanto appreso in esclusiva da Variety. Darryl Frank e Justin Falvey saranno i produttori esecutivi per conto di Amblin Television. Amblin ha prodotto il film originale del 1982, con Steven Spielberg che ha ideato la storia, co-scritto la sceneggiatura e prodotto. Non ci sono dettagli sulla trama da condividere in questo momento, se non che la serie sarà ambientata all’interno del mondo del film.

Poltergeist dell’82 narrava le vicende della famiglia Freeling che, trasferitasi in una nuova casa, scopre che è infestata da un’orda di fantasmi. Dopo che i fantasmi rapiscono la loro giovane figlia, i Freeling lavorano con un parapsicologo e un medium spirituale per liberare la figlia e sfuggire ai fantasmi. Il film originale si rivelò un grande successo al momento dell’uscita. Incassò circa 121 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget dichiarato di 10,7 milioni di dollari. È stato anche nominato per tre premi Oscar: migliori effetti visivi, miglior montaggio di effetti sonori e migliore colonna sonora originale. Seguirono due sequel nel 1986 e nel 1988. Zelda Rubinstein, che interpretava la medium Tangina Barrons, e Heather O’Rourke, che interpretava Carol Anne Freeling, sono stati gli unici membri del cast ad apparire in tutti e tre i film. Un reboot del film originale è infine uscito nel 2015.

Articoli Consigliati Eden: il film di Ron Howard con un cast sempre più stellare They Follow: annunciata la data d’uscita del sequel di It Follows

Se il progetto di Amazon MGM Studios dovesse andare avanti, sarebbe il secondo show televisivo ambientato nel mondo di Poltergeist. La serie Poltergeist: The Legacy è andata in onda su Showtime per tre stagioni prima di andare in onda una quarta e ultima stagione su Sci-Fi Channel nel 1999. Lo spettacolo seguiva un gruppo mondiale noto come The Legacy mentre proteggeva l’umanità da pericoli soprannaturali.

Mentre attendiamo per altre notizie, potete leggere qui il nostro special per Halloween in cui vi consigliamo 10 serie horror.