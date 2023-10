RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe: arriva su console la versione aggiornata del simulatore di parchi divertimento

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe, il simulatore di parchi divertimento ottimizzato e arricchito con nuovi contenuti, arriva domani primo novembre su Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, e Xbox Series X|S, con versione fisica il 3 novembre. Il gioco, sviluppato da Graphite Lab e Nvizzio Creations, è pubblicato da Atari.

Qui sotto la descrizione del gioco.

Articoli Consigliati Rollerdrome: annunciata la data per Xbox Series X/S, anche su Game Pass Marvel Snap: nuovo update di bilanciamento

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe è una versione alleggerita e accessibile del simulatore di parchi divertimento più celebre degli ultimi decenni. Lo scopo del videogioco è costruire parchi, personalizzare giostre, collocare attrazioni e personalizzare l’ambiente circostante con lo scopo di intrattenere e soddisfare i visitatori. Tre modalità di gioco, ottimizzate per l’utilizzo di controller, sfidano i videogiocatori a mettere alla prova la loro creatività e l’intelletto. Queste tre modalità, Avventura, Scenari e Sandbox, in aggiunta alle opzioni di personalizzazione, garantiscono innumerevoli ore di gioco. Con la versione Deluxe, 80 nuove attrazioni, comprese alcune giostre stagionali a tema, arricchiscono il campionario di strumenti a disposizione dei giocatori, portando il numero totale di elementi a ben 200. I giocatori sono liberi di realizzare folli percorsi che sfidano la morte e la gravità con curve strette, improvvisi pendii e tanto altro !

La serie RollerCoaster Tycoon è stata inaugurata nel 1999 da Chris Sawyer e da allora è stata apprezzata da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Ciascun capitolo pubblicato sin dal 2004, ha reso la serie incredibilmente popolare e ancora oggi continua a prosperare come una delle simulazioni più apprezzate di sempre. Oltre alle nuove versioni disponibili per PC, dispositivi mobile e Nintendo Switch, per la prima volta RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe porta l’esperienza anche sulle console di nuova generazione Xbox e PlayStation.