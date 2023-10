Rollerdrome: annunciata la data per Xbox Series X/S, anche su Game Pass

Già disponibile su PC, PS4 e PS5, Rollerdrome ha ora una data anche per Xbox Series X/S. Il publisher Private Division e lo sviluppatore Roll7 hanno infatti annunciato che il gioco arriverà sulla console Microsoft il 28 novembre. Al lancio sarà disponibile anche attraverso Xbox Game Pass per console, PC e cloud.

Caratteristiche principali dalla pagina del Microsoft Store:

Articoli Consigliati L’esorcista Il credente Recensione: ogni paragone è fuori luogo RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe: arriva su console la versione aggiornata del simulatore di parchi divertimento

Rollerdrome è uno sparatutto d’azione in terza persona per giocatore singolo che fonde perfettamente combattimenti intensi con movimenti fluidi per creare un’esperienza avvincente senza precedenti. Fai vedere chi sei con stile nei combattimenti cinematici e viscerali di questo adrenalico sparatutto d’azione, in cui potrai recuperare vita uccidendo i nemici e accumulare munizioni realizzando trick e grind.

Siamo nel 2030. In un mondo governato dalle corporazioni dove non è facile distinguere tra realtà e spettacolo, il pubblico viene distratto dalla violenza e dalla sregolatezza di un nuovo sport brutale e sanguinoso: il Rollerdrome. Sarai all’altezza di diventare la campionessa del Rollerdrome e svelare le misteriose vere intenzioni della società Matterhorn?

Il team di Roll7, creatore della pluripremiata e acclamata serie di OlliOlli, è orgoglioso di presentare Rollerdrome, un’avvincente combinazione di sparatutto e pattinaggio ambientata in un suggestivo retrofuturo.

● Uno sparatutto d’azione in terza persona senza precedenti: un’originale combinazione di sparatutto e pattinaggio che fonde perfettamente combattimenti intensi e viscerali con meccaniche di trick e movimenti fluidi in un tutt’uno equilibrato e avvincente.

● Una prova di abilità: affronta una sfida unica nel corso del torneo di Rollerdrome. Scala le classifiche online per dimostrare chi comanda sul campo e oltrepassa i tuoi limiti nella modalità sbloccabile “Sete di sangue”, la prova più estrema per le tue abilità e la tua agilità.

● Un’identità originale: una nuovissima colonna sonora completamente originale che combina melodie e suoni iconici con una produzione all’avanguardia per offrire un sottofondo entusiasmante alla carneficina, la quale prende vita grazie a uno stile artistico ispirato ai fumetti unico nel suo genere.

● Una congiura segreta: rivela il complotto sinistro e misterioso che minaccia questo distinto universo retrofuturistico.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale, che annuncia l’arrivo di Rollerdrome su Xbox Series X/S e Game Pass dal 28 novembre.