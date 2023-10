Jujutsu Kaisen: un trailer introduce il nuovo arco narrativo

Jujutsu Kaisen ha rivelato una nuova locandina per l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya, che è attualmente in corso nella seconda stagione dell’anime. Il poster è stato condiviso sui social dopo l’episodio della scorsa settimana. L’attesissima seconda stagione dell’adattamento è iniziata con l’arco narrativo incentrato sul passato congiunto di Geto e Suguru. La stagione è in onda da luglio e questa settimana trasmetterà il suo quindicesimo episodio.

Articoli Consigliati L’Attacco dei Giganti: pubblicato il trailer dell’episodio finale Digimon Adventure 02 The Beginning: pubblicato un nuovo trailer

Lo Studio MAPPA è tornato ad animare il sequel, questa volta sotto la direzione di Shota Goshozono. Oltre all’anime televisivo, il franchise ha anche un film prequel, Jujutsu Kaisen 0, anch’esso animato dallo stesso studio. La trama si svolge dopo l’arco narrativo del passato di Gojo / dell’inventario nascosto ma prima degli eventi della prima stagione. Per omaggiare la nuova locandina, l’anime Jujutsu Kaisen ha anche rivelato un video promozionale che potete trovare alla fine della pagina.

Jujutsu Kaisen è basato su un manga di Gege Akutami che è attualmente in fase di serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Il manga è stato lanciato il 5 marzo 2018 e da allora è diventato uno dei titoli shonen più popolari di oggi. I fan possono anche leggerlo gratuitamente in inglese sull’app MANGA Plus di Shueisha, ma solo per i capitoli più recenti. Mentre l’anime, come vi avevamo preannunciato si può guardare su Crunchyroll.