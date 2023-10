Casa Sonic: Plaion aspetta tutti i visitatori per festeggiare Sonic Superstars a Lucca Comics & Games 2023

Lucca Comics & Games 2023 è alle porte: a partire da domani, PLAION aspetta tutti i visitatori a “Casa Sonic” per festeggiare l’uscita di Sonic Superstars e per immergersi nell’universo di Sonic The Hedgehog con tante attività interattive per grandi e piccini.

PLAION, sviluppatore, publisher, distributore e leader mondiale nell’ambito dell’entertainment – in collaborazione con il Gruppo LEGO, uno dei principali produttori mondiali di materiali da gioco con i suoi iconici mattoncini – è felice di aprire le porte della Casermetta San Paolino a tutti i visitatori di Lucca Comics & Games 2023 per regalare un magico percorso esperienziale nell’universo del porcospino blu più amato al mondo e per celebrare il lancio dell’ultimo videogioco del franchise, Sonic Superstars, disponibile dal 17 ottobre in versione fisica e digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Articoli Consigliati Sengoku Dynasty: dettagli sulla gestione del raccolto con l’aggiornamento del 7 novembre L’esorcista Il credente Recensione: ogni paragone è fuori luogo

Tutti i fan di Sonic potranno respirare l’atmosfera, l’energia e la vivacità dell’amatissimo porcospino blu in un contesto multimediale all’interno di una location unica, completamente personalizzata per l’occasione, con tante attività interattive per grandi e piccini con cui cimentarsi e molte altre fantastiche sorprese.

Chi non vede l’ora di mettere le mani su Sonic Superstars, da domani potrà sfrecciare a tutta velocità verso la Casermetta San Paolino a Lucca, dove troverà varie postazioni PlayStation 5, allestite per due giocatori, per godersi la nuova avventura di Sonic in compagnia di un amico.

All’ingresso della “Casa Sonic”, gli ospiti potranno ammirare quattro teche che racchiuderanno la favolosa collezione di set LEGO Sonic The Hedgehog Infatti, con questa nuovissima linea del Gruppo LEGO, è possibile costruire e giocare con Sonic, Tails, Amy e Dr Eggman nei livelli più iconici, come la Sfera di velocità di Sonic, il laboratorio di Tails, l’Aereo Tornado, l’Isola del Soccorso animale di Amy e l’iconica Green Hill Zone. Nella “Casa Sonic” , grazie alla collaborazione con il Gruppo LEGO, i visitatori di tutte le età potranno anche giocare con i bellissimi set LEGO® Sonic The Hedgehog nell’area “LEGO Lab”, uno spazio interamente dedicato alle attività con gli iconici mattoncini.

Chi vorrà rilassarsi o ingannare l’attesa prima di iniziare una divertentissima sessione nel “Lego Lab”, potrà farlo all’interno di una speciale area relax nella quale sarà allestito un mini-cinema con delle sedute che proietterà tutti i giorni “Sonic: Il film” alle 11:00 e “Sonic 2: Il film” alle 16.30, oltre a tantissimi trailer e video dedicati al brand Sonic The Hedgehog™.

Nella “Casa Sonic” il padrone di casa penserà proprio a tutto e non lascerà andare via i suoi ospiti senza un ricordo speciale! Una photo opportunity davvero unica renderà infatti indimenticabile la visita, grazie alla presenza di un corner dedicato a tema.

Inoltre, dal 2 al 5 novembre, dalle 15:00 alle 16:00, si celebrerà Sonic Superstars con degli incontri molto speciali: alcuni amici di Sonic, infatti, verranno a trovare tutti i suoi fan, per condividere dei momenti speciali insieme.

Di seguito il calendario dei Meet & Greet con i talent che vi aspettano a “Casa Sonic”:

Per partecipare ai Meet & Greet non si dovrà fare altro che presentarsi alla Casermetta San Paolino nell’orario indicato e mettersi nella fila dedicata agli incontri speciali con i talent, che sarà separata da quella del normale accesso a “Casa Sonic”, i fan potranno entrare in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti.

Alla fine del magico percorso nell’universo di Sonic The Hedgehog, all’interno della location, sarà possibile acquistare tutto quello che si è provato nello store dedicato: il videogioco Sonic Superstars, i set LEGO Sonic The Hedgehog, i DVD o Blu-Ray di “Sonic: Il film” e “Sonic 2: il film”, merchandise di Sonic e alcuni hardware esclusivi del catalogo HORI.

PLAION aspetta dunque numerosi presso la Casermetta San Paolino, che si trasformerà nella casa ufficiale di Sonic da domani fino al 5 novembre durante Lucca Comics & Games 2023.