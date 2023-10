Sengoku Dynasty: dettagli sulla gestione del raccolto con l’aggiornamento del 7 novembre

Lo sviluppatore Superkami e l’editore Toplitz Productions hanno svelato la prima fase dell’aggiornamento, parte della roadmap dell’accesso anticipato, per Sengoku Dynasty, “Planting Seeds”.

Articoli Consigliati Casa Sonic: Plaion aspetta tutti i visitatori per festeggiare Sonic Superstars a Lucca Comics & Games 2023 L’esorcista Il credente Recensione: ogni paragone è fuori luogo

L’aggiornamento agricolo, che arriverà in più fasi, la prima delle quali il 7 novembre, introduce la coltivazione e un nuovo modo per i giocatori di lavorare e gestire la terra. Farà parte di una serie di aggiornamenti per l’agricoltura e per l’integrazione della gestione della dinastia nelle prossime settimane.

I giocatori dal pollice verde saranno felici di sapere che potranno piantare una varietà di colture tra cui miglio, aglio, porri, prezzemolo, wasabi e rape, utilizzando una serie di nuovi e pratici strumenti per alleggerire il carico di lavoro come la zappa agricola, il sacco per semi e il secchio per innaffiare, concimare e diserbare le colture seminate. Gli agricoltori saranno ora in grado di creare campi di terra e d’acqua, comprese le terrazze di riso altamente caratteristiche.

A partire da questo aggiornamento agricolo, i giocatori noteranno anche che le risorse deforestate, eccessivamente raccolte o ridotte inizieranno lentamente a ricrescere. Ciò includerà anche i depositi minerari che avranno una piccola possibilità di rigenerarsi.

Avventurandosi a sud nella mappa di gioco i giocatori incontreranno il nuovo villaggio agricolo di Aratani; qui la coltivazione del riso è un affare comune e questa comunità affiatata fornisce una narrazione che offre ai giocatori l’opportunità di interagire con i suoi vivaci personaggi NPC e commercianti, offrendo nuove missioni.

Nessuno ha però detto che l’agricoltura sia un’attività pulita. Un’altra aggiunta include infatti una nuova struttura agricola sotto forma di una stazione di compostaggio, per creare fertilizzante dalla putrefazione.

Poter coltivare in Sengoku Dynasty è stata una richiesta molto popolare da parte della community prima del lancio del gioco in accesso anticipato, e questo ultimo aggiornamento fornisce il punto di partenza per molte altre nuove funzionalità agricole che verranno aggiunte nelle prossime settimane, pur mantenendo l’essenza del gioco.

Lo sviluppatore Superkami ha anche implementato una serie di miglioramenti nella qualità della vita dal lancio del gioco ad agosto, inclusi miglioramenti all’interfaccia utente del gioco, al sistema di gestione delle risorse del giocatore e all’ottimizzazione di RAM e CPU.

Per completare l’aggiornamento agricolo, i giocatori ora possono salutare i loro amici in co-op con un educato inchino, meditare circondati da foglie che cadono o sgranchirsi la schiena dopo una buona notte di sonno.

Per maggiori dettagli sull’aggiornamento agricolo potete dare un’occhiata alla pagina ufficiale del gioco, qui. Sotto invece il nuovo trailer.