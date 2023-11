WarioWare Move it! Recensione: muovetevi come ai vecchi tempi

WarioWare Move it! è il diretto erede di Smooth Moves, e mi ha riportata dritta alla mia adolescenza. Un party game con co-op locale basato sui sensori di movimento? Poche combinazioni gridano “primi anni 2000” più di questa. Un’epoca diversa, in cui giocare con il Nintendo Wii a WarioWare, magari assieme a Mario Kart e un Mario Party, era una componente essenziale del tempo passato con gli amici. Ci si riuniva in questi grandi salotti di famiglia, nei quali c’era in genere abbastanza spazio per agitare i Wiimote in giro, si giocava insieme e si mangiava la pizza. Credo che molti lettori possano rivedersi in questo scenario idilliaco. Poi gli anni sono passati e i giochi hanno puntato sempre più al multiplayer online e meno al locale, persino Mario Party!, e al contempo è diminuito il tempo per giocare con gli amici, il numero di amici effettivamente disposti a venire a casa a giocare e persino i metri quadri del salotto medio. Perciò, ad oggi, c’è spazio per WarioWare? Non lo so, ma mi piace pensare di sì.

Articoli Consigliati Sonic Dream Team: annunciato il titolo in esclusica Apple Arcade Avatar Frontiers of Pandora si mostra in un nuovo video gameplay

WarioWare Move it!: un resort solo per giocatori attivi

WarioWare Move it!, che ci crediate o no, ha una storia. Racconta le disavventure di tutta la truppa di Wario finita (per scelta) su una lussureggiante isola tropicale, governata da strani spiriti che venerano le Pietreposa, nient’altro che i Joy-con del Nintendo Switch. La modalità storia ci permette di sbloccare man mano vari livelli nei quali vengono introdotti i personaggi della saga e viene mostrata la loro personale disavventura tropicale. Qualcosa va storto ed è nostro dovere cavarli d’impaccio superando dei mini-giochi e sconfiggendo un “boss finale” in ogni livello. I personaggi sono i classici della saga di WarioWare, ma dato che non sono noti a tutti, ed io in primis non ne ricordavo una buona parte, è piacevole venire di nuovo presentati a loro man mano. Oltretutto le cut-scene in cui sono coinvolti sono spassose, molto colorate e doppiate anche in italiano. Non hanno, ovviamente, alcun senso: l’umorismo molto Wario-esco e tanto giapponese a volte può lasciare un po’ perplessi, ma sa comunque intrattenere a dovere.

In ogni livello ci vengono inoltre spiegate due o tre pose, con una schermata che ne racconta la genesi in maniera davvero sublime: è forse uno degli elementi più nonsense in assoluto e lo ho amato. Padroneggiare le pose è essenziale, poiché i vari mini-giochi ci chiedono proprio di posizionare i Joy-Con in una specifica posizione per poi muoverci in maniere diverse a seconda dell’obiettivo. Troviamo posizioni davvero basic, come ad esempio Sull’Attenti, in cui basta posare le mani sui fianchi, e altre molto più elaborate, come Tiro alla fune. In alcuni casi dobbiamo anche lasciare andare uno o più Joy-Con, perciò i laccetti dei controller sono del fondamentali nel titolo. La modalità Storia è giocabile in due, ma è necessario avere un doppio set di controller poiché le pose richieste necessitano un Joy-con per mano per ogni giocatore. È una modalità divertente e che consente di apprendere le varie pose, seppur di longevità non molto elevata. Ad onor del vero, probabilmente una durata maggiore la avrebbe resa noiosa, mentre così riesce sempre a stupire il giocatore.

No amici? No party…

I vari mini-giochi proposti in WarioWare Move it! richiedono più che altro buoni riflessi. Dobbiamo partire dalla posa richiesta e muoverci in… qualche modo, come suggerito dallo schermo. A volte è intuitivo, come quando dobbiamo guidare una carriola o girarci di lato a guardare un fantasma, o ancora tagliare un ramo Altre volte è un po’ più complesso e spesso è del tutto incomprensibile e richiede almeno un paio di tentativi per capire cosa diamine fare. È il bello del titolo, ma è un po’ croce e delizia. A volte ho dovuto riprovare più volte un livello perché non avevo idea di cosa fare, fortunatamente si ha comunque la possibilità di riprendere dal punto della sconfitta. A fine livello si affronta un “boss”, che è un mini-gioco di durata maggiore e che richiede spesso altre abilità, come una buona coordinazione o la capacità di saper contare (almeno fino a 5…). Il boss finale è la parte più divertente e vincere dà una certa soddisfazione, non voglio spoilerarvi nulla al riguardo, ma il livello di bizzarria è alle stelle. Giocare questa modalità con un amico porta solo vantaggi, poiché si può recuperare vite perse con mini-giochi di “soccorso” e anche negli scontri contro i boss si collabora. Ovviamente è necessario possedere sufficienti controller e sufficiente spazio davanti alla TV. Va detto che la maggioranza delle pose si possono svolgere anche dai seduti, in barba alla regola numero uno del gioco, che sarebbe alzarsi in piedi!

Terminata la storia di WarioWare Move it!, si sbloccano numerose altre modalità, con nuovi mini-giochi o la possibilità di eseguirli tutti di fila, a difficoltà aumentata, in co-op con un amico o in una specie di battle royale all’ultimo sangue. Esiste anche una modalità cooperativa particolarmente divertente nel quale uno dei due giocatori deve tenere dritto lo schermo, e mi è piaciuta. Tutta la modalità Party è inoltre pensata per il co-op da due a quattro giocatori, incluso un particolare mini-gioco chiamato “Chi Gioca Davvero?” che non ho potuto nemmeno provare perché è SOLO per quattro giocatori.

Qualche problema di troppo con i Joy-Con

I tre che ho provato mi hanno convinta solo in parte. È possibile giocarli con un solo Joy-Con a testa, il che li rende più fruibili, ma il contro è che ciò rende il riconoscimento della posizione molto meno sensibile. A volte bastava muoversi più o meno a caso per riuscire a superare il gioco, mentre in altre (tante occasioni) la posizione non veniva proprio riconosciuta, il che è stato davvero molto frustrante. Ho testato due diversi set di Joy-Con, quello di TLOZ e quello base blu e rosso, ed il problema è rimasto tale e quale. Delle quattro opzioni a disposizione ho apprezzato 1, 2, 3… Medusa!, modalità cooperativa nella quale bisogna superare mini-giochi evitando di muoversi quando Medusa ci guarda, fino ad arrivare a poterla affrontare a colpi di spada. Conquista galattica è una sorta di Gioco dell’Oca, con un tabellone molto punitivo nel quale di continuo si viene rispediti indietro o si perdono punti, in un delirio pressoché completo. Dal dottore è abbastanza demenziale e Prova di sopravvivenza è una sfida a superare più mini-giochi di fila. Le pose e i singoli mini-game sono gli stessi della modalità Storia con altri aggiunti, ma è utile aver completato prima la campagna principale, anche perché consente di avere già appreso le posizioni necessarie. Fanno da cameo numerosi minigiochi ispirati a titoli leggendari Nintendo, da Metroid ad Animal Crossing: pochi secondi di gloria.

Lo stile di WarioWare Move it! è colorato e cartoonoso e, soprattutto, molto vintage. I personaggi stilizzati che mostrano le varie mosse, le ambientazioni dei mini-giochi e gli sfondi, sembrano presi e trasportati direttamente dall’epoca di Wii e DS. È ovviamente una scelta artistica e l’ho apprezzata, ma a volte ho trovato delle sezioni un po’ troppo spoglie per i miei gusti, come il mini-gioco del ballo nella modalità Party. Niente da dire su musiche e doppiaggio, che sono davvero di buon livello. Presenti molte voci classiche del panorama italiano, in primis quella di Wario stesso. Non ho sperimentato glitch, né problemi con il frame rate e le schermate di caricamento sono sempre state molto rapide. Non essendoci una modalità online, il titolo non richiede abbonamenti aggiuntivi per essere giocato. Infine, vi segnalo infine che solamente i Joy-Con sono compatibili, mentre non si può in alcun modo utilizzare il Pro Controller.

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Intelligent Systems, Nintendo EPD

Publisher: Nintendo

WarioWare Move it! è un gioco che fa tornare indietro nel tempo al periodo dei party game da giocare con gli amici sul Wii. È insensato, divertente e colorato, seppur in alcuni giochi il riconoscimento della posizione del giocatore lasci molto a desiderare. Dà il suo meglio nella co-op locale e trovo davvero inutile acquistarlo se non prevedete di coinvolgere qualche amico in questa festa. In tal caso: dateci dentro e tuffatevi a raggiungere tutta la truppa di Wario.