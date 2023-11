Ghostbusters 4: trailer in arrivo?

A sorpresa nel giorno di Halloween, è arrivato qualcosa dalla produzione di Ghostbusters 4, la cui uscita è prevista per il 29 marzo 2024. Ieri, l’account ufficiale di Ghostbusters ha twittato una criptico messaggio di Halloween sull’imminente rilascio di qualcosa di misterioso. Sebbene il tweet non affermi esplicitamente che verrà rilasciato qualcosa che coinvolge Ghostbusters 4, il video condiviso insieme al tweet include un design ispirato al teaser poster rilasciato in promozione del film all’inizio di quest’anno.

Gli attori che ritornano in Ghostbusters 4 includono Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim, Celeste O’Connor, Carrie Coon, Paul Rudd, Ernie Hudson e William Atherton. A loro si aggiungeranno invece Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster ed Emily Alyn Lind. Invece Sigourney Weaver ha detto in precedenza che non tornerà nel suo vecchio ruolo. Jason Reitman si sposterà dalla regia alla produzione, lasciando il posto a Gil Kenan per dirigere il film con una sceneggiatura che i due hanno scritto insieme.

Sulla regia lo stesso Reitman ha detto in una recente intervista:

Qualche anno fa, mio padre mi ha consegnato le chiavi di Ecto-1 e insieme abbiamo realizzato Ghostbusters: Afterlife. Le parole non esprimeranno mai quanto sono grato di aver fatto un film con mio padre al mio fianco. E’ giunto il momento di consegnare le chiavi al mio partner creativo e collega Ghostbuster Gil Kenan, un regista brillante che manterrà vivo lo spirito spengleriano. Posso solo sperare di fornirgli la stessa cura e lo stesso supporto produttivo che mio padre mi ha mostrato.

Insieme al sequel live-action, Sony sta sviluppando il film d’animazione Ghostbusters precedentemente annunciato da Sony Pictures Animation – lo studio dietro i vincitori dell’Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse e Spider-Man: Across the Spider-Verse – e la serie animata Ghostbusters di Reitman e Kenan che andrà in onda su Netflix come parte di un universo Ghostbusters in espansione.

Vi lasciamo qui sotto il tweet, mentre qui potete leggere la nostra recensione del videogioco Ghostbusters Spirits Unleashed.