Deadpool 3: nuovi indizi sulla trama?

Secondo alcuni leak, Deadpool 3 potrebbe presentare una trama che coinvolge la Time Variance Authority (TVA) che esplorano il multiverso per reclutare le versioni migliori degli eroi per combattere i vari Kang. Uno di questi sarà il Wolverine di Hugh Jackman reclutato ma lui, almeno inizialmente non sarà molto d’accordo.

Il film sarà comunque molto incentrato sul personaggio irriverente di Deadpool. Infatti, stando a ciò che hanno rivelato gli ormai famosi leaker MyTimeToShineHello e CanWeGetSomeToast:

Dopo le ultime brutte notizie sul film, i fan non vedono l’ora di vedere Deadpool 3, e possono intanto consolarsi con quelle che sembrano le premesse del film. Di notizie ufficiali ce ne sono state davvero poche fin’ora, con solo un’immagine divertente del Deadpool di Ryan Reynolds e del Wolverine di Hugh Jackman nei loro costumi di scena per il film.

I fan che hanno seguito tutti i film e le serie dei Marvel Studios riconosceranno senza dubbio la sigla TVA (Time Variance Authority), un’organizzazione esistente al di fuori del tempo stesso che è centrale nella serie Disney+ Loki e ha il compito di protegge la linea temporale.

Nella prima stagione, questo significava eliminare qualsiasi variazione e ramificazione della linea temporale principale, chiamata Linea Temporale Sacra. Ma la seconda stagione ha visto l’organizzazione allo sbando poiché tutte le linee temporali sono state autorizzate a continuare a ramificarsi. Ciò è accaduto come risultato dell’uccisione di Sylvie, una variante di Loki, di Colui Che Rimane, l’uomo responsabile di tutte le linee temporali e varianti eliminate. La sua morte ha anche portato a varianti di se stesso, spesso noto come Kang, che dilagano e appaiono regolarmente come il cattivo nei successivi film dei Marvel Studios.

Quindi, ora, sembra che questo sia il modo in cui il Deadpool 3, del futuro regista di Star Wars Shawn Levy, potrebbe legarsi a Loki. La riluttanza di Wolverine ad aiutare è già in linea col personaggio. Ma l’idea di lui e Deadpool che devono farsi strada attraverso le diverse linee temporali per trovare le versioni migliori di vari eroi sembrerebbe il tipo di film in stile buddy-movie che i fan vorrebbero davvero vedere con due personaggi di questo calibeo. Vi ricordiamo che sono solo leak e non notizie ufficiali, ma nel tempo MyTimeToShineHello e CanWeGetSomeToast si sono piuttosto affidabili. Vi lasciamo qui sotto i i loro post su Twitter, mentre qui potete prenotare i biglietti per il prossimo fil Marvel in uscita l’8 novembre, The Marvels.

To be clear, ‘DEADPOOL 3’ is still very much a Deadpool movie. His antics with Cable's time machine caught the TVA’s attention, and he became their prisoner.

