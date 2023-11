Avatar Frontiers of Pandora si mostra in un nuovo video gameplay

Dopo che le impressioni su Avatar Frontiers of Pandora sono state rese pubbliche di recente, è emerso un gameplay completo per gentile concessione di GameSpot. Il video, della durata di circa 18 minuti, mostra diversi aspetti dello sparatutto in prima persona open-world. Guardatelo qui sotto.

Dal volo nei cieli e la lotta contro l’Aerospatiale SA-2 Samson della RDA all’assalto alla base principale della fazione, c’è molto da aspettarsi. I giocatori combatteranno anche contro gli AMP Suit, ma potranno sfruttare vari punti deboli, dal danneggiamento del vetro della cabina di pilotaggio per uccidere il pilota all’esplosione del suo zaino. Il DNA di Far Cry è evidente, sia che si tratti di disattivare l’allarme della base, sia che si tratti di scivolare (anche se il giocatore ha a disposizione altre opzioni di movimento, come il salto a mezz’aria, i salti caricati e così via).

È presente anche una missione secondaria in cui si deve salvare un pilota umano, oltre ad abilità come l’uso del Na’vi Sense per raccogliere informazioni sull’ambiente circostante. Avatar Frontiers of Pandora verrà lanciato il 7 dicembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. . Sono stati rivelati anche i requisiti del PC, con un SSD obbligatorio per giocare al titolo targato Ubisoft.