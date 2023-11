Sonic Dream Team: annunciato il titolo in esclusica Apple Arcade

SEGA ha annunciato Sonic Dream Team, un nuovo titolo con protagonista il porcospino blu, che sarà disponibile dal 5 dicembre in esclusiva su Apple Arcade. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco, dalla pagina MAC App Store:

Sonic the Hedgehog è tornato in Sonic Dream Team! Un gioco ricco di azione non-stop e avventure emozionanti!

Unisciti a Sonic e ai suoi amici per immergerti in un bizzarro mondo di sogni! Scopri una trama originale e avvincente mentre assumi il comando di sei dinamici personaggi giocabili. Con le loro abilità uniche, sfreccia, arrampicati e vola verso la vittoria contro il famigerato Eggman!

Preparatevi a correre attraverso mondi onirici sconvolgenti che includono corse sui muri, cambi di gravità e altro ancora! La tua missione: combattere per salvare i tuoi amici e lottare contro Eggman per il controllo di un antico artefatto che può trasformare i sogni in realtà.

Completa le missioni, combatti i boss e trova i giocattoli dei tuoi personaggi preferiti di Sonic da aggiungere alla tua collezione in continua crescita!

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio, che mostra sia fasi di gameplay con i 6 personaggi giocabili, che brevi sprazzi in animazione. Il gioco sarà dunque disponibile su iPhone, iPad, Mac ed Apple TV attraverso Apple Arcade.