Bloodborne Kart: il progetto fan made ha una data d’uscita

Lilith Walther, con Corwyn Prichard, Evelyn Lark e le musiche di The Noble Demon, sotto il nome di FanSoftware, ha annunciato la data d’uscita di Bloodborne Kart, progetto fan made con grafica stile prima PSXm e che vede i personaggi dell’universo del GDR di FromSofwater darsi la battaglia su kart. Sarà disponibile dal 31 gennaio 2024 su PC attraverso itch.io. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione dal sito ufficiale:

Bloodborne Kart è un gioco non ufficiale realizzato dalla community. Sfreccia per le strade di Yharnam e oltre con un’ampia gamma di veicoli, dai kart tradizionali alle moto e alle sedie a rotelle!

La storia

“Bloodborne Kart” è un meme nato da un falso leak pubblicata anonimamente nel 2017 che è andata fuori controllo. Questo scherzo della community ha generato fanart, mod e naturalmente fan game. Questo fan game sarà pubblicato come logica conclusione di un progetto artistico comune durato 6 anni.

Caratteristiche

12 corridori

16 mappe

Modalità campagna completa per giocatore singolo

Combattimenti con i boss

Multigiocatore locale a schermo condiviso

Modalità battaglia VS

Qui sotto il trailer che annuncia la data d’uscita di Bloodborne Kart, ricordando che la sviluppatrice aveva dato vita anche al demake di Bloodborne.