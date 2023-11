The Day Before arriva il 7 dicembre, online il final trailer

Come da programma, oggi 1 novembre Fntastic ha pubblicato il final trailer di The Day Before. Potete trovarlo in fondo alla notizia! Il filmato mostra la creazione del personaggio, alcuni delle ambientazioni del gioco, l’inventario e ovviamente alcune sequenze di combattimenti contro le creature che infestano il mondo.

Non manca uno sguardo approfondito sulla componente survival, tra cui la possibilità di selezionare il cibo da mangiare. Inoltre, ci è stata proposta la funzione di personalizzazione della prorpia base. Il tutto è stato concluso con l’annuncio della data dell’Early Access su PC, 7 dicembre 2023!

Queste le caratteristiche del gioco:

The Day Before è un MMO di sopravvivenza a mondo aperto ambientato nella letale America post-pandemica invasa da infetti affamati di carne umana e sopravvissuti capaci di uccidere pur di ottenere cibo, armi e veicoli.

SOPRAVVIVERE A TUTTI I COSTI

Cerca edifici, case e veicoli abbandonati per cercare di trovare risorse.

ADDENTRATI IN LUOGHI IN CUI NESSUNO METTEREBBE PIEDE

Abbatti infetti e altri giocatori con armi realistiche e diventa una leggenda del nuovo mondo.

ESPLORA IL VASTO MONDO POST-PANDEMICO

Perlustra luoghi meravigliosi ma pericolosi grazie a veicoli sorprendentemente dettagliati.

TROVA UNA COLONIA DI SOPRAVVISSUTI

Partecipa alla restaurazione della società pre-pandemica prima che sia troppo tardi. Puoi vendere il tuo bottino e comunicare in tutta sicurezza con gli altri giocatori della colonia di sopravvissuti.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer, ricordando che il gioco aveva subito un rinvio a causa di una disputa sul marchio.